Projektledare inom installationer
Bli en del av ATICC Sweden - där teknik möter människor.
Nu på ATICC söker vi en projektledare med vana av att arbete med installationer samt i tekniktunga miljöer. Vill du vara med och driva utvecklingen framåt? Lockas du av tekniska utmaningar, frihet under ansvar och ett varierande arbete? Då är det dig vi söker!
Din roll som projektledare inom installationer
Som projektledare installationer har du en central roll i installationsintensiva byggprojekt. Du ansvarar för att leda och samordna installationer inom kraft/reservkraft, el eller VVS, där styr- och reglerteknik utgör en del av helheten genom projektets alla skeden, från projektering till färdig anläggning.
Du säkerställer att installationerna genomförs enligt handlingar, krav och tidsplan samt fungerar som en viktig länk mellan beställare, entreprenörer och tekniska konsulter. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga tekniska discipliner och en aktiv roll i projektets framdrift.
Våra projekt omfattar bland annat sjukhus, kommersiella fastigheter och datacenter, där installationerna är avgörande för byggnadens funktion och drift. Konkret innebär arbetet:
Leda installationer av elsystem, reservkraft, kyla och fysisk säkerhet.
Ansvara för tidsplaner, budget, resurser och kommunikation mellan olika entreprenörer.
Säkerställa att installationer följer uppsatta krav på drifttid och prestanda.
Vem är du?
Som person ser vi att du är strukturerad och lösningsorienterad i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och kommer att arbeta i en projektmiljö med många berörda parter. Du har även lätt för att kommunicera, både med kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
en ingenjörsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet.
minst 3 års erfarenhet från installationsprojekt
god kunskap om infrastrukturlösningar, med inriktning på kraft-, el- eller vs-installationer.
erfarenhet av att samordna tekniska discipliner och driva upphandlingar
god kännedom om entreprenadjuridik (ABT, AB, ABK)
utbildning inom BAS-U och BAS-P
Det är meriterande om du har erfarenhet av installationer i miljöer som sjukhus, industri eller datahallar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av projekt där verksamhet pågått parallellt under byggtid. Det är också en fördel om du har vana av att samordna flera installationsdiscipliner. Slutligen är det meriterande om du har erfarenhet av installationsledning i komplexa byggprojekt.
Därför ska du välja ATICC
ATICC Sweden är en ledande teknikkonsult inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Hos oss står människan alltid i fokus. Vi tror att du presterar som bäst i en arbetsmiljö som är flexibel, rättvis och inspirerande. Därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, delaktighet och inflytande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss blir du en del av ett innovativt team som kombinerar teknisk spetskompetens med entreprenörsanda där vägen från idé till beslut är kort. Du blir en del av en gemenskap präglad av nyfikenhet, kreativt tänkande och engagemang. Vi tror på kraften i samarbeten för att skapa resultat som gör skillnad - både för företaget och för dig. Här får du möjlighet att arbeta i komplexa projekt och samtidigt utrymme att bidra till en innovativ och hållbar framtid.
Vi erbjuder frihet och flexibilitet, med en rättvis och attraktiv lönemodell. Tillsammans skapar vi ATICC Sweden som vi vill att det ska vara.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi sitter i centrala Sundbyberg med möjlighet att arbeta på distans.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men du är mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ruqaya på ruqaya.abboud@aticc.se
Välkommen att bli en del av vår resa - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
https://careers.aticc.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG
