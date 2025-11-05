Projektledare inom elnät till Vattenfall Services!
2025-11-05
Vattenfall Services söker nu en projektledare inom elnät och letar efter dig som vill ta ett nytt steg i din karriär! Vi söker dig som är strukturerad och prestigelös samt har ett intresse för branschen. Vi arbetar med löpande urval, välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Deras kunder finns inom elnät, energi, industri, kommun, landsting, fastighet, transport och entreprenad. De präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp.
Vattenfall Services söker nu en projektledare inom elnät. Du välkomnas in i en trygg grupp där klimatet beskrivs som öppet och hjälpsamt. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, med ett eget inre driv att jobba strukturerat samt prestigelöst. Din arbetsgrupp består av projektledare och tekniker där ni tillsammans arbetar för att driva felavhjälpning och underhållsarbetet mot ett avtal. Du får en gedigen introduktion och går med en handledare för att på bästa sätt lära dig arbetet.
Du erbjuds
• Möjligheten att göra skillnad för en hållbar energiomställning
• En varierande arbetsvardag
• En närvarande konsultchef som följer dig i ditt arbete
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare inom elnät arbetar du med elnätsanläggningar, lågspänning/högspänning, 0,4-20kW och planerar felavhjälpning samt underhållsarbetet mot ett avtal. Du har ett varierande arbete och utgår från både kontoret samt gör besök ute i fält hos teknikerna, området täcker Bergslagen. Vidare bygger du nära relationer till kunderna och arbeta aktivt tillsammans med dem för att se till att kvalitén på den levererade tjänsten motsvarar de uppsatta mål som är överenskomna.
• Planera uppdragens genomförande i samråd med beställaren
• Begära avbrott i elnätet och samordna med andra aktörer
• Säkra rätt förutsättningar för uppdragen i form av resurser, internt eller med hjälp av underentreprenörer
• Ansvara för kundkontakt med beställare
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet som underhålls-, arbets-, projektledare eller motsvarande
• Talar och skriver flytande på svenska, då arbetet sker på språket
• Har B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
• Har god data- samt systemvana'
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från el- eller elkraftsområdet
• En relevant universitet/högskoleutbildning inom ett tekniskt område, exempelvis el/elkraft
• En ESA-utbildning
Vi lägger stor vikt vid dig som person. Vi söker dig som arbetar strukturerat och organiserat samt ger god service till kunder. Vidare ser vi att du uppskattar att samarbete och prestigelöst ställer upp för dina kollegor. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
