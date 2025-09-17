Projektledare ILS/IPS
2025-09-17
Vi söker en erfaren projektledare inom ILS/IPS (Integrated Logistics Support/Integrated Product Support) för ett konsultuppdrag på ett av vår kunds spännande projekt.
Rollen är central för att driva och samordna ett delprojekt som är avgörande för helheten, där du blir nyckelperson i dialogen både internt och med slutkund.
Viktigt: Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Säkerställ att ditt CV tydligt visar att du uppfyller kraven för rollen. Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med ansökan.Dina arbetsuppgifter
Leda ett ILS/IPS-delprojekt med fokus på:
Reservdelar
Ground Support Equipment (GSE)
Tekniska publikationer
Utbildning för piloter, tekniker och CAMO
Kravställning på anläggningar, lokaler och system
Planera, organisera och driva projektet från start till mål utifrån kundkrav och givna ramar.
Samarbeta nära andra projektledare, ingenjörer, inköpare, tekniska skribenter och utbildningsansvariga.
Vara kontaktperson i ILS-frågor gentemot huvudprojektets uppdragsgivare och slutkund.
Etablera projektplaner och styra mot delmål och slutmål.
Hantera projektets ekonomi och resursbehov.
Säkerställa effektiv kommunikation med projektets intressenter.
Arbeta aktivt med risker och möjligheter.
Skapa ett gott projektklimat med hög motivation i teamet.
Kvalifikationer (skall-krav)
Flera års erfarenhet som projektledare (3-12 år), gärna inom försvars- eller flygindustrin.
God förmåga att planera, organisera och driva projekt i komplexa miljöer.
Vana att samarbeta med flera intressenter och funktioner.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag: du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Plats: Linköping, på plats (ingen distans).
Omfattning: 100% (heltid).
Säkerhetsprövning krävs innan uppdragets start.
