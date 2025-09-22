Projektledare ILS/IPS - inom försvarsindustrin
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare som vill ta en nyckelroll i ett av Sveriges mest spännande försvars- och flygprojekt? Vi söker nu en konsult till ett uppdrag där du får leda och samordna ett av flera avgörande delprojekt inom ILS/IPS (Integrated Logistics Support / Integrated Product Support).
Om uppdraget
Som projektledare ansvarar du för att driva ett ILS/IPS-delprojekt som omfattar:
Reservdelar
Ground Support Equipment (GSE)
Tekniska publikationer
Utbildning för piloter, tekniker och CAMO
Kravställning på anläggningar, lokaler och system
Du planerar, organiserar och driver projektet från start till mål i enlighet med kundkrav och givna ramar. Rollen innebär nära samarbete med projektledare, ingenjörer, inköpare, tekniska skribenter och utbildningsansvariga, samt en tät dialog med både uppdragsgivare och slutkund i ILS-relaterade frågor.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Etablera projektplaner och styra mot delmål och slutmål
Hantera projektets ekonomi och resursbehov
Säkerställa effektiv kommunikation med interna och externa intressenter
Arbeta proaktivt med risker och möjligheter
Skapa ett positivt projektklimat och driva teamet mot framgångProfil
Vi söker dig som har:
3-12 års erfarenhet som projektledare
Dokumenterad förmåga att planera, organisera och driva projekt i komplexa miljöer
Vana att arbeta med flera intressenter och funktioner parallellt
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Varför detta uppdrag?
Detta är en möjlighet att bidra till ett projekt av stor strategisk betydelse, där du får ta en central roll i ett internationellt sammanhang. Du blir en viktig del av ett kompetent team och får arbeta med avancerad teknik i en miljö som kombinerar utmaning och utveckling.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9520531