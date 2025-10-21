Projektledare för Transformationsprogram inom Ekonomi
2025-10-21
Din nya roll Vi söker nu en Operativ Programledare till ett av Sveriges mest omfattande transformationsprogram inom ekonomi, redovisning och rapportering. Vår kund, en ledande aktör inom finanssektorn, genomför just nu ett strategiskt initiativ för att etablera en framtidssäkrad och gemensam lösning för redovisning och rapportering inom hela koncernen. Som operativ programledare blir du en nyckelperson i att säkerställa programmets framdrift, kvalitet och förankring. Du arbetar nära den övergripande programledningen och driver flera tvärgående initiativ med fokus på styrning, koordinering och kommunikation. Exempel på arbetsuppgifter: Leda och samordna aktiviteter inom utvalda områden för att säkra framdrift och kvalitet. Bidra till framtagning av styr- och beslutsunderlag för programledning och styrgrupp. Kommunicera status, framsteg och risker till relevanta intressenter. Identifiera och hantera risker, hinder och kvalitetsavvikelser. Säkerställa resursplanering och koordinering mellan olika strömmar i programmet. Initiera och driva förbättringsinitiativ för att effektivisera arbetssätt och leveransförmåga.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Erfarenhet av att leda komplexa transformations-, förändrings- eller utvecklingsinitiativ inom ekonomi, redovisning eller rapportering.
Dokumenterad förmåga att skapa struktur, driva tempo och beslutsfattande i stora program.
Stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta med både verksamhet och externa leverantörer.
Meriterande: Erfarenhet från större organisationer samt kunskap om ERP-system, gärna Oracle Fusion.
Vem är du?
Du är en strukturerad och självgående person som trivs i komplexa miljöer. Med ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt skapar du klarhet i ofullständiga frågeställningar och säkerställer framdrift i förändringsarbete. Du har en god samarbetsförmåga, bygger förtroende på alla nivåer och har lätt för att kommunicera tydligt och konstruktivt.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid Lön: Enligt överenskommelse Start: Omgående Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benify med mera Övrig information: Bakgrundskontroll kan förekomma I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du uppfyller kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
My Johansson my.johansson@jobbusters.se 0737-138213 Jobbnummer
9567599