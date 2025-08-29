Projektledare för rivning, asbestsanering, håltagning
BorrKungen AB / Byggjobb / Huddinge Visa alla byggjobb i Huddinge
2025-08-29
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BorrKungen AB i Huddinge
BorrKungen AB söker projektledare!
Vi söker dig som tycker om att vara en i gänget men samtidigt kan styra dina kollegor i olika projekt runtomkring Stockholms län. Vi är ett BKMA certifierat företag, därför krävs det kunskap om kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Vi söker dig som är ansvarstagande, stresstålig och samarbetsvillig. Du ska kunna planera, utföra och avsluta ett projekt på ett kundinriktat sätt och samtidigt tänka på att se till att alla håller rent och snyggt under hela processen. Det är A och O för oss. Du ska ha erfarenhet av byggen där rivning och asbestsanering förekommer, håltagning är en merit.
Känns det här som du? Tveka då inte att höra av dig så kan du bli en av oss BorrKungar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: mikael@borrkungen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BorrKungen AB
(org.nr 559182-3231) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
9482207