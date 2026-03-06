Projektledare fastighet
Har du erfarenhet av projektledning inom bygg och vill ha ett arbete där du är med och gör skillnad? Är du strukturerad och har god förmåga att skapa starka samarbeten? Säkerhetspolisen söker nu projektledare inom fastighet. Sök ett arbete där du är med och bidrar till Sveriges säkerhet. Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Det här är ditt uppdrag
I din roll som projektledare inom fastighet samordnar och leder du byggprojekt vilket innebär ombyggnationer och nybyggnationer av lokaler, genom samtliga faser utifrån ett hyresgästperspektiv/beställarroll. Du har ansvar för att förbereda, planera, dokumentera och driva projekt samt att samordna och kravställa interna funktioner och konsulter. Inom givna ramar fattar du beslut som rör projektets framdrift och du har även budgetansvar för dina tilldelade projekt. I rollen ingår tät samverkan och samarbete med både externa och interna parter.
Vidare bidrar du till gruppens utveckling där du effektiviserar processer och arbetsmetoder. Det förekommer att du presenterar eller är föredragande för projekt i styrgrupp och andra forum.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.

Kvalifikationer
Akademisk examen inom byggnadsteknik eller annat relevant område alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet som projektledare av byggprojekt och lokaler
God vana att använda och tolka ritningar
God kunskap om allmänna bestämmelser och annan lagstiftning inom bygg- och fastighetsbranschen
Erfarenhet av ekonomistyrning, rapportering samt dokumentation av projekt
Goda kunskaper i Office-paketet
Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av projektledning i beställarroll
Erfarenhet av projektledning av lokaler kopplade till samhällsviktig verksamhet och/eller skyddsobjekt
Kunskap om entreprenadjuridik och erfarenhet av avtalsförhandling
Erfarenhet av och kunskap om LOU och LUFS
B-körkort
Det här är kollegan vi söker
För att passa i rollen som projektledare ser vi att du är noggrann, strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är uthållig och driver självständigt dina projekt framåt i en komplicerad omvärld, och du har förmåga att se din del i en helhet. Din samarbetsförmåga och din goda kommunikationsförmåga hjälper dig att skapa ett bra arbetsklimat och gott samarbete.
Din positiva inställning gör dig till en engagerad problemlösare med starkt resultatfokus, vilket gör det enkelt för dig att möta deadlines. Fokus har du både på gemensamma och individuella mål. Att vara flexibel och växla i tempo faller sig naturligt för dig och du kan skifta mellan planerad och händelsestyrd verksamhet när situationen kräver det.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande, ett gott omdöme och är trygg som person.
Anställningsvillkor
Anställning vid Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa ansvarig rekryterare, tfn 070-735 62 47.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-03-26
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
Har du svenskt medborgarskap?
Har du akademisk examen inom byggnadsteknik eller annat relevant område alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig? Om ja, vänligen beskriv kortfattat
Har du flerårig erfarenhet som projektledare av byggprojekt och lokaler?
Har du god vana att använda och tolka ritningar?
Har du god kunskap om allmänna bestämmelser och annan lagstiftning inom bygg- och fastighetsbranschen?
Har du erfarenhet av ekonomistyrning, rapportering samt dokumentation av projekt?
Har du goda kunskaper i Office-paketet?
Kan du kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift?
Har du erfarenhet av projektledning i beställarroll?
Har du erfarenhet av projektledning av lokaler kopplade till samhällsviktig verksamhet och/eller skyddsobjekt? Om ja, vänligen beskriv kortfattat
Har du kunskap om entreprenadjuridik och erfarenhet av avtalsförhandling?
Har du erfarenhet av och kunskap om LOU och LUFS? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet kortfattat
Har du B-körkort?
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
