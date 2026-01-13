Projektledare CleanSea
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad för havet längs Sveriges kust?
CleanSea söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet, och driva projekt som bidrar till renare hav och gör konkret skillnad.
CleanSea är ett snabbväxande företag med målet att skydda havet och marina djur, genom att ta bort plast och annat skräp från hav och kustlinje. Vi startade 2019, och hittills har vi tagit upp 100 000 kg havsskräp!
Om rollen:
Som projektledare hos CleanSea arbetar du med att planera, driva och utveckla olika projekt. Projekten varierar i storlek och karaktär, och meningen med rollen är att du får stort eget ansvar samt möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt.
Exempel på projekt kan vara:
Driva och koordinera kund- och partnerprojekt som gör konkret skillnad för havet.
Utveckla CleanSea's produktsortiment (Idag CleanSea armband, t-shirts och hoodies) med nya produkter.
Planera och organisera event såsom cleanups med företag, mässor, eller andra kundevent.
Lansering och utveckling av nya kampanjer och initiativ, såsom ett projekt för att ta bort spökutrustning från havet, insamlingar för att nå t.ex 100 000 plastflaskor, eller andra kampanjer.
Rollen kan utformas mellan 50-100% (beroende på dig) och utgår från vårt kontor i centrala Örebro.
Vi söker dig som är:
Strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera.
Positiv, engagerad och lösningsorienterad.
Modig, nyfiken, vågar testa nytt och tänka kreativt.
Självständig men trivs med att arbeta nära teamet.
Teamplayer - du trivs i en nära, energisk och omtänksa m arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet av projektledning är meriterande, men vi värdesätter rätt inställning, driv och vilja att utvecklas högt.
Vi erbjuder:
• En meningsfull roll där ditt arbete gör konkret skillnad för miljön.
• Att bli del av ett positivt, energifullt team på modern och trevlig arbetsplats i centrala Örebro.
• Stor variation i arbetsuppgifter och projekt, varje arbetsdag är unik.
• Möjlighet att växa tillsammans med ett ambitiöst och värderingsdrivet team.
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till info@cleansea.co
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
