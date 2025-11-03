Projektledare
Vill du vara med och skapa nya vägar in i arbetslivet för människor som står långt från arbetsmarknaden? Bjuvs kommun söker nu en engagerad och erfaren projektledare till ett nystartat ESF-projekt i samverkan med Åstorps kommun och idéburna organisationer.
Arbetsuppgifter
Projektledare till ESF-projektet "Vägen in Naturbaserad kompetens för arbetslivet"
Arbetsgivare: Bjuvs kommun
Plats: Bjuv
Anställningsform: Projektanställning (förutsatt beviljat projektstöd)
Projektperiod: 2026-01-01 2028-06-30
Sista dag att ansöka är [2025-11-07]
Om projektet
"Vägen in Naturbaserad kompetens för arbetslivet" är ett 2,5årigt projekt inom utlysningen POA2: Aktiv inkludering i skola och arbetsliv i Sydsverige. Projektet syftar till att utveckla naturbaserade metoder för kompetensutveckling och inkludering, med fokus på individer som står långt från arbetsmarknaden.
Projektet ska bidra till att minska arbetslösheten och beroendet av ekonomiskt bistånd i Bjuv och Åstorp, genom att erbjuda deltagarna nya möjligheter till lärande, personlig utveckling och arbetslivsanknytning.
Som projektledare ansvarar du för att:
* Leda och samordna projektets genomförande enligt projektplan och ESF:s riktlinjer
* Koordinera samarbetet mellan kommuner, idéburna organisationer och andra aktörer
* Säkerställa att projektets mål uppnås inom tidsram och budget
* Rapportera till styrgrupp och finansiärer
* Följa upp och dokumentera projektets resultat och effekter
* Bidra till kommunikation och spridning av projektets lärdomar
* Kontakt, uppföljning med deltagare i projektet
Projektledare
Vi söker dig som
* Har dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom arbetsmarknadsinsatser, social hållbarhet eller ESF-projekt
* Har god samarbetsförmåga och vana att arbeta i komplexa samverkansmiljöer
* Är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga
* Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med naturbaserade metoder eller gröna näringar
* Kunskap om målgruppen och arbetsmarknadsfrågor
* Erfarenhet av uppföljning och rapportering i ESF-projekt
Vi erbjuder
* En meningsfull roll där du får bidra till samhällsförändring
* Ett engagerat team och nära samverkan med lokala aktörer
* Möjlighet att utveckla innovativa metoder för inkludering och kompetensutveckling
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
