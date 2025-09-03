Projektledare
Jobbet.se Sverige AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-09-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu behöver vi förstärka vår organisation med en Projektledare. Vi söker dig med erfarenhet från byggbranschen, som brinner för affären och som både vill utvecklas och växa med oss som företag!
Om rollen
Som projektledare hos oss kommer du att arbeta med båda större och mindre projekt inom golvavjämning, golvläggning och plattsättning. Du arbetar nära projektchef och våra två andra projektledare när det gäller planering och resursfördelning, men du har förstås ansvar och kontroll över dina egna projekt. Till din hjälp har du också projektstöd och en organisation med goda rutiner och systemstöd. I dina arbetsuppgifter ingår planering, inköp, ekonomiuppföljning, dokumentation, rapportering, kontakt med leverantörer och kund och framförallt att se till att projektet håller tidplan och budget.
Om dig
Vi söker dig som antingen redan är projektledare inom bygg-/installationsbranschen eller dig som har en arbetsledande roll med ansvar för planering och som nu vill ta steget mot projektledning. Du har erfarenhet från bygg- och installationsbranschen, men inte nödvändigtvis från ett golv- eller plattsättningsföretag. God svenska i tal och skrift och körkort är krav för tjänsten. Är du van att arbeta med succesiv vinstavräkning (SVA) ser vi det som ett plus.
Som person är du självgående med ett förbättringsperspektiv. Du delar gärna med dig av idéer och förslag och när du behöver hjälp är du inte rädd för att be om det. Du har god struktur och förstår värdet av bra dokumentation.
För oss på BBM är vår lokala marknad viktig. Vi engagerar oss lokalt och vi hoppas att du också har en god kännedom och kontaktnät från Uppsala med omnejd.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en viktig del av BBM i Uppsalas utveckling där ditt driv och projektledarskap kan göra stor skillnad.
Samtidigt kan vi erbjuda tryggheten i att ha långa avtal med kommuner och kommunala bolag och goda samarbeten med de största byggföretagen. Vi är ISO-certifierade och en del av Håndverksgruppen vars målsättning är att vara Europas ledande ytskiktskoncern 2028.
Övrigt bra att veta
Tjänsten är på heltid och du utgår från vårt kontor på Stålgatan, men rollen innebär frihet under ansvar. Vi erbjuder tjänstebil och goda förmåner gällande friskvård och ledighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Wilma Barthelsson 070-466 16 69 eller Anna Nord 073-981 64 14.
Rekryteringen sker löpande och du är välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet som projektledare alternativt en arbetsledande roll inom bygg/-installationsbranschen
God svenska i tal och skrift
Körkort
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med succesiv vinstavräkning (SVA)
Om arbetsgivaren - BBM i Uppsala
Aktiebolaget BBM bildades 1994 och är i dag ett av Upplands ledande företag inom golv, plattsättning och avjämning. Idag sysselsätter ca 60 medarbetare. Bland våra uppdragsgivare finns såväl de större aktörerna inom bostadsbyggande som kommuner, regioner och lokala byggföretag. Sedan några år tillbaka ingår vi i Håndverksgruppen. Vi fokuserar på hög kundnöjdhet och stor trivsel hos medarbetarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
BBM i Uppsala Jobbnummer
9490371