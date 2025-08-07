Projektledare
2025-08-07
Som projektledare inom ostkategorin på Skånemejerier kommer du att leda innovationsprojekt som stärker Skånemejeriers position på marknaden.
Det är en riktigt spännande roll, där du sitter mitt i hjärtat av verksamheten, på huvudkontoret i Malmö. Själva ostproduktionen sker vid Skånemejeriers anläggning i Kristianstad.
Skånemejerier präglas av det lokala, jordnära och familjära kombinerat med tyngden och kraften det ger att tillhöra världens största mejerikoncern, Lactalis, som ger stora möjligheter till utbildning och utveckling.
Om rollen
Som projektledare kommer du att ha många kontaktytor och arbeta nära flera funktioner, ex. Brand Managers, som ansvarar för den långsiktiga planen och strategin för varje varumärke. Brand Managers initierar innovationsprojekt och skapar briefen i samråd med dig som projektledare samt produktutvecklare. Du som projektledare är därefter huvudansvarig för att genomföra och leda projekten i mål, i tätt samarbete med Brand Managers samt övriga involverade avdelningar.
Denna roll ingår i marknadsteamet och ansvarar för innovationsprojekt inom ostkategorin. Du kommer att rapportera till marknadschefen för ostkategorin och dina närmsta kollegor är Brand Managers för ost. I marknadsteamet har du även två andra projektledarkollegor inom mejeri och juice.
I projektteamen kommer du att informellt leda och arbeta nära bl.a. produktutveckling, produktion, KAM, kategori, inköp, supply och controllers.
Du utgår från huvudkontoret i Malmö och är någon dag i månaden på produktionsanläggningen i Kristianstad.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda produktinnovationsprojekt och äga innovationsprocessen
Involvera rätt resurser för varje projekt och säkerställa nära samarbete i projektteamet
Säkerställa att projekten levererar effektivt enligt uppsatt plan vad gäller scope, tidsplan, budget och kvalitetskrav
Jobba med tät uppföljning och förankring
Bidra till och utmana Skånemejeriers innovationspipeline
Hålla i månatliga Innovation Steering Committee möten
Jobba med ständig förbättring vad gäller ex. mallar, modeller, verktyg, innovationsprocess och samarbeten
Samarbeta med såväl kommersiella som administrativa funktioner och R&D/produktutveckling i samband med lansering
Administrativa uppgifter för att säkra bästa möjliga lanseringsprocess till kund
Vem är du?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet som projektledare, gärna med tidigare erfarenhet från livsmedelsindustrin. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning, ex. med teknisk bakgrund som civilingenjörsexamen inom biokemi/livsmedel eller inom marknadsföring/ekonomi
>5 års relevant arbetslivserfarenhet, ex. från roller inom projektledning, marknadsföring, produktion eller produktutveckling
Erfarenhet från livsmedelsbranschen
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Arbetat på ett producerande företag, gärna nära R&D och förstå produktionsprocesser är meriterande
Vi tror att du är en strukturerad person med ordning och reda. Du har goda ledarskapsförmågor, är proaktiv, driven, resultatorienterad och bidrar med god energi till teamet.
Du är en social person som förstår människor i din omgivning och kommunicerar tydligt. Du har en förmåga att förstå helheten i projekten och kan hantera många parallella kontaktytor och förankra arbetssättet med dessa.
Om Skånemejerier
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och en del av världens största mejerikoncern Lactalis. Vi är ett företag som värnar om värdena i det närproducerade och styrkorna i att samarbeta globalt. Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott. I vårt sortiment finns närproducerade mejerivaror, Sveriges mest köpta juice och ostspecialiteter från Sverige och Europa, under ett paraply av älskade och välkända varumärken.
Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa, djur och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Vi värnar om arbetsglädje, gott ledarskap, givande samarbeten och en välkomnande, stabil och inkluderande arbetsmiljö. Redan tidigt i karriären får du möjlighet att utveckla din expertis, ta egna initiativ och påverka vår gemensamma väg framåt. I den svenska organisationen arbetar ca. 800 personer.
Vi har fötterna i den skånska myllan men blicken ut mot världen. Här får du tillgång till ett internationellt nätverk med 90 000 kollegor i nästan 100 länder. Beroende på vilken roll du har hos oss kan du ha utbyte med kollegor i såväl Frankrike som övriga länder. Kanske en utlandstjänst lockar någon gång i framtiden? Oavsett vart din framtid bär ser vi fram emot att bli del av din resa och karriär.
Övrig information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är 7/9.
Skånemejerier samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
