Projektledare - Järnväg
2026-03-04
Vi söker Projektledare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Jönköping eller Linköping.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projektledare ansvarar du för att driva järnvägsrelaterade projekt med samhällsnytta som ledstjärna, från tidiga skeden till genomförande och avslut. Du säkerställer att projekten levererar i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. Rollen innebär att leda och samordna projektingenjör, specialister, konsulter och entreprenörer, med särskilt fokus på skedena bygghandling och produktion. Arbetet sker enligt Trafikverkets styrande dokument, relevanta regelverk och gällande kontraktsvillkor, i nära samverkan med myndighetens projektorganisation. Uppdraget kan omfatta flera parallella projekt beroende på beslutad beläggningsgrad.
Driva projekt från tidiga skeden till genomförande och avslut.
Säkerställa leverans i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll.
Leda projekt tillsammans med projektingenjör, specialister, konsulter och entreprenörer.
Arbeta aktivt med planering, riskhantering, prognoser och uppföljning.
Leda, planera, samordna och följa upp tilldelade projekt enligt styrande dokument, regelverk och kontraktsvillkor.
Upprätta och följa upp tidplaner, budgetar och prognoser.
Planera och genomföra projektmöten.
Samordna med interna och externa aktörer.
Följa upp tekniska handlingar, leveranser och avvikelser.
Rapportera projektstatus avseende tid, kostnad och innehåll.
Ta fram och kvalitetssäkra beslutsunderlag.
Medverka vid upphandlingar och kontraktsuppföljning.
Tillämpa projektmodell och dokumentstyrning.
Arbeta med projekt inom järnväg såsom spårbyten, kontaktledningsåtgärder, växelbyten, elektrifiering, plankorsningsåtgärder, signalarbeten och tekniska systemåtgärder.
Genomföra uppdrag i nära samverkan med projektorganisationen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst tre (3) års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD
Dokumenterad erfarenhet från minst två större järnvägsprojekt (100 mnkr) i arbetsledande roll inom bygghandling och/eller produktionsskede, omfattande minst två av teknikområdena växel-/spårbyte, elektrifiering/kontaktledningsbyte eller ställverk/signal, med minst 12 månaders sammanhängande alternativt 18 månaders total uppdragstid och minst 850 arbetstimmar per projekt, genomförda under de senaste 10 åren i en arbetsledande roll. Med arbetsledande funktion avses projektledare, platschef eller annan motsvarande roll.
Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljö-samordnare, BAS-P och BAS-U . Utbildningen får ej vara äldre än fem (5) år.
Meriterande
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Trafikverkets projektverksamhet eller i uppdrag med motsvarande tillämpning av Trafikverkets styrande dokument, arbetssätt och systemstöd.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
