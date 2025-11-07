Projektkoordinator ReAct
Vill du arbeta med ReAct-Action on Antibiotic Resistance och vara en del i att brygga mellan vetenskap och policy och skapa förändring vad gäller en av världens största folkhälsoutmaningar? Vill du arbeta i ett internationellt nätverk med kompetenta och drivna kollegor vid Uppsala Universitet och på andra platser i världen? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart och inkluderande medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka ett vikariat som projektkoordinator hos ReAct på Uppsala universitet.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Projektkoordinatorn kommer att samordna ReActs Ukrainaarbete, vilket ingår i "The Program for support to Ukraine in the sectors of health, healthcare and social policy 2025-2027". Detta sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten och andra aktörer i Sverige. I tjänsten ingår att utveckla aktiviteter för att stödja strategiska mål i Ukrainas nationella handlingsplanen mot antimikrobiell resistens med fokus på målen för vårdhygien, medvetenhet om antibtiotikaresistens i befolkningen och bland vårdpersonal samt stärkta mänskliga resurser och utbildning. Arbetet kommer att ske genom onlineplattformar, webbinarier, utveckling av informationsmaterial, möten, landsbesök och andra utbyten. En viktig del i detta arbete är att etablera samarbeten inom Uppsala universitet och andra aktörer och institutioner både i Sverige och i Ukraina. Initiativet har påbörjats under 2025 och kommer att vidareutvecklas under 2026-2027. Resor utrikes, inklusive till Ukraina kan bli aktuellt Tjänsten kan innefatta följande arbetsuppgifter:
Samordna och utföra aktiviteter inom ramen för ReActs project "Support to AMR mitigation in Ukraine"
Utveckla/anpassa/organisera översättning av befintliga utbildningsmoduler om vårdhygien som riktar sig till vårdpersonal och studenter i program för att bli hälsovårdsyrken
Samordna och utveckla kurser för sjukvårdspersonal eller andra relevanta grupper inom områdena antibiotikaresistens och vårdhygien
Utveckla/anpassa/organisera översättning av befintligt material för bredare medvetenhetshöjande aktiviteter om antibiotikaresistens riktad mot allmänhet och civilsamhället
Etablera samarbeten inom Uppsala universitet och med andra aktörer och institutioner både i Sverige och Ukraina
Bidra till ReActs arbete med resultatbaserad övervakning och utvärdering (results-based monitoring and evaluation), delta i uppföljningsmöten, bidra till rapportering
Delta i ReActs pågående insatser att mobilisera medel och diversifiera vår givarbas, ta fram konceptpapper, ansökningar och kommunikation med givare
Delta i samordningsmöten, både internt i ReAct nätverket och med andra aktörer
Bidra till ReActs externa kommunikation med fokus på antibiotikaresistens i humanitära kriser i allmänhet och i Ukraina specifikt
Skriva rapporter, bidra till dokumentation i uppföljnings- och utvärderingssyfte (M&E)
Bidra till ReActs resursmobilisering, genom att utarbeta konceptpapper, ansökningar och ordna möten med givare
Andra administrativa uppgifter eller andra bidrag till ReActs arbete utifrån behov
Arbetsuppgifterna kan anpassas beroende på bakgrund och kompetensområden
Kvalifikationskrav
Akademisk examen inom medicin, omvårdnad eller folkhälsa eller annat område relevant för tjänsten
Tidigare erfarenhet av projektkoordinering och/eller resultatbaserad övervakning samt utvärdering och/eller mobilisering av finansiella medel
God pedagogisk förmåga samt tidigare erfarenhet av utveckla och ge undervisning online eller på plats
Utmärkta kunskaper i ukrainska och engelska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från arbete i Ukraina eller med hälsosektorstöd till Ukraina
Centrala personliga förmågor är: god strategisk förmåga, samarbetsförmåga, organisations- och koordinationsförmåga, engagemang för ReActs vision och värderingar, flexibilitet samt förmåga och vilja att arbeta självständigt och i team med varierande arbetsuppgifter i en internationell miljö
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av att arbeta med implementering av nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens, helst på sjukvårdsstrukturnivå eller i projekt med fokus på infektionsförebyggande och kontroll, medvetandehöjande och/eller utbildning
Erfarenhet från undervisning på läkar- eller sjuksköterskeutbildningar
Erfarenhet av internationellt arbete (humanitärt hjälparbete, utvecklingssamarbete, utbyten eller annat jämförbart)
Tidigare erfarenhet av kommunikation och insamling
Kunskaper i andra språk, särskilt svenska är också meriterande
Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat från 1 januari till 31 augusti 2026. Omfattningen är deltid, 20-80%. Startdatum januari 2026. Plats: Uppsala, Sverige. Sökande från utlandet med relevant bakgrund och expertis kan eventuellt komma ifråga för delar av denna tjänst.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sjöblom, enhetschef ReAct, anna.k.sjoblom@medsci.uu.se
+46739866637
Välkommen med din ansökan senast den 3e december 2025, UFV-PA 2025/3377.
