Kvälls-och lördagsmedarbetare till Bontemps Bageri

Bontemps Bageri AB / Städarjobb / Sundsvall
2026-06-05


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Vi söker en extra som vill förstärka vårt team i bageriet.
Tjänst: Kvälls-och lördagsmedarbetare - Städ & Disk
Omfattning : ca 13 timmar per vecka
Arbetstid:
Måndag - Fredag : 16.30 - 18.00
och
Lördag : kl. 11.00–17.00
Anställningsform : Deltid / Extra
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Publiceringsdatum
2026-06-05

Dina arbetsuppgifter
Disk och rengöring
Städning av bageri, kök och kundytor
Säkerställa att lokalerna är rena och väl förberedda inför nästa arbetsdag.
Följa hygien- och städrutiner

Vi söker dig som
Är självgåenda, noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att arbetet blir väl utfört

Vi erbjuder
En trevlig och avslappnad arbetsmiljö
Ett återkommande pass varje dag
Ett hjälpsamt och härligt team

Intresserad?
Kontakta oss gärna : skicka ett meddelande och berätta lite om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: jobs@bontempsbageri.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvälls-och lördagsmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bontemps Bageri AB (org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta)
852 31  SUNDSVALL

Arbetsplats
Bontemps Bageri

Jobbnummer
9950905

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