Kvälls-och lördagsmedarbetare till Bontemps Bageri
Bontemps Bageri AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-06-05
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Vi söker en extra som vill förstärka vårt team i bageriet.
Tjänst: Kvälls-och lördagsmedarbetare - Städ & Disk
Omfattning : ca 13 timmar per vecka
Arbetstid:
Måndag - Fredag : 16.30 - 18.00
och
Lördag : kl. 11.00–17.00
Anställningsform : Deltid / Extra
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningPubliceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Disk och rengöring
Städning av bageri, kök och kundytor
Säkerställa att lokalerna är rena och väl förberedda inför nästa arbetsdag.
Följa hygien- och städrutiner
Vi söker dig som
Är självgåenda, noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att arbetet blir väl utfört
Vi erbjuder
En trevlig och avslappnad arbetsmiljö
Ett återkommande pass varje dag
Ett hjälpsamt och härligt team
Intresserad?
Kontakta oss gärna : skicka ett meddelande och berätta lite om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: jobs@bontempsbageri.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvälls-och lördagsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bontemps Bageri AB
(org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Bontemps Bageri Jobbnummer
9950905