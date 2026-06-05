Vi söker en Content Creator / Social Media Creator (Deltid/Freelance)
Gebreselassie, Helén / Formgivarjobb / Sundbyberg Visa alla formgivarjobb i Sundbyberg
2026-06-05
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Älskar du TikTok, Instagram Reels och att skapa innehåll som fångar uppmärksamhet?
Vi söker en kreativ & pålitlig person som vill hjälpa oss att bygga två växande varumärken inom beauty.
Om rollen
Du kommer att skapa innehåll för:
TikTok
Instagram Reels
Produktvideor
UGC-innehåll (User Generated Content)
Kortare reklamfilmer
Innehåll för annonser
Vi söker dig som
Har god känsla för sociala medier
Förstår vad som fungerar på TikTok och Instagram
Kan filma och redigera
Är kreativ och initiativrik
Har intresse för skönhet, hår eller naglarPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Egen utrustning (mobiltelefon/kamera, dator och redigeringsprogram)
Möjlighet att arbeta självständigt på distans
Skicka gärna portfolio, arbetsprover eller länkar till tidigare innehåll
Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Det viktigaste är att du kan visa exempel på innehåll du skapat eller har idéer kring hur du skulle marknadsföra våra produkter. Vi värdesätter kreativitet, driv och känsla för innehåll.Så ansöker du
Skicka gärna:
Exempel på videor eller innehåll du skapat
Portfolio eller sociala medier-konton (om du har)
Kort presentation av dig själv
Prisförslag eller löneanspråk
Vi vill gärna se provmaterial eller tidigare arbeten.
Om AHM Group
AHM Group är ett växande företag med fokus på e-handel, varumärkesutveckling och digital marknadsföring. Vi söker personer som vill vara med och bygga moderna varumärken från grunden och skapa innehåll som gör skillnad.
Plats: Distans eller Stockholm
Anställningsform: Timanställning eller freelanceuppdrag
Tillträde: Enligt överenskommelse
📧 Ansökan skickas till: h_gebreselassie@hotmail.com
Märk ansökan: Content Creator Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: H_gebreselassie@hotmail.com Arbetsgivare Gebreselassie, Helén Arbetsplats
AHM Group Jobbnummer
9950922