Timvikarie till I Ur och Skur-förskola
Föräldrakooperativet I Ur Och Skur -Kottar Och Barr, Ek För / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2026-06-05
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet I Ur Och Skur -Kottar Och Barr, Ek För i Kungsbacka
Ansök redan nu!
På förskolan Kottar och Barr finner du en härlig arbetsplats, med positivitet och engagemang. Vi är en liten förskola som brinner för barnen och utomhuspedagogik. Med endast en avdelning med totalt 20 barn i åldrarna 1-6 år och hög personaltäthet med 5 pedagoger.
Vi planerar och driver vår utbildning utifrån I Ur och Skur pedagogiken. Där barnen är i centrum och ett medvetet ledarskap genomsyrar vårt förhållningssätt. Hållbarutveckling, naturvetenskap, lek och äventyr är något vi värnar om och uppmuntrar.
Nu finns det möjlighet att arbeta hos oss som timvikarie! Som medarbetare på Kottar och Barr har du kollektivavtal och fria pedagogiska måltider. Vi önskar att du som sökande är flexibel, lyhörd och bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser det som meriterande om du har med dig något av följande:
• utbildad barnskötare.
• pågående studier till förskolelärare eller barnskötare.
Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig!
Följ oss på Instagram @forskolankottarochbarr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: personalansvarig@kottarochbarr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Föräldrakooperativet i Ur och Skur -Kottar och Barr, EK FÖR
, https://www.kottarochbarr.se/ Arbetsplats
i Ur & Skur Kottar & Barr Ek Fören, Föräldrakoop Kontakt
Personalansvarig
Torbjörn Olsson personalansvarig@kottarochbarr.se Jobbnummer
9950926