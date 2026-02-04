Projektkoordinator ReAct
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ReAct-Action on Antibiotic Resistance och vara del i att brygga mellan vetenskap och policy och skapa förändring vad gäller en av världens största folkhälsoutmaningar? Vill du vara del av ett internationellt nätverk med kompetenta och drivna kollegor vid Uppsala Universitet och på andra platser i världen? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart och inkluderande medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka tidsbegränsad anställning som projektkoordinator hos ReAct på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden.
Den aktuella anställningen som projektkoordinator finns i enheten ReAct. Enheten samarbetar nära med andra delar av universitetet, och med ReAct-nätverkets andra regionala center, genom utbyte med en rad olika insitutioner och civilsamhället både i Sverige och globalt. Mer information om ReAct hittar du här https://www.reactgroup.org/Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inkluderar att bidra till olika projekt och arbetsområden inom ReAct så som vetenskap, policy och påverkan, kommunikation, eventplanering, resultatbaserad övervakning och utvärdering av verksamheten (monitoring and evaluation) samt mobilisering av finansiella medel. Vidare ingår samordning, uppföljning samt framtagandet av strategier och arbetsplaner för det internationella ReAct-nätverkets arbete.
Detta kan ingå
- Bidra till arbetet med resultatbaserad övervakning och utvärdering (results-based monitoring and evaluation) av ReActs globala arbete Planera och genomföra event och interna möten inom ReAct-nätverket
- Delta i ReActs pågående insatser att mobilisera medel och diversifiera vår givarbas, vilket innefattar kontakt med potentiella givare, presentera idéer för samarbete, utveckla konceptpapper, ansökningar samt projektuppföljning och rapportering
- Assistera i underhållet, den strategiska vidareutvecklingen samt marknadsföring av ReActs Toolbox, en webbaserad resurs med verktyg och vägledning för arbete med resistensproblematik, https://www.reactgroup.org/toolbox/
- Bidra till det vetenskapliga och policyinriktade arbetet enligt behov utifrån aktuell arbetsplan, och utifrån arbetstagarens expertis och bakgrund Bidra till kommunikationsarbete genom skrivandet av artiklar för bland annat nyhetsbrev och annan extern kommunikation
- Andra administrativa uppgifter utifrån verksamhetens behov
Arbetsuppgifter kan anpassas beroende på kandidatens bakgrund och expertområden.
Kvalifikationskrav:
- Akademisk examen inom global hälsa el annat medicinskt område, samhällsvetenskap, stadsvetenskap, internationella relationer, kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område
- Tidigare arbete inom global hälsa, globalt samarbete och/eller hållbar utveckling
- Tidigare erfarenhet av arbete inom internationella organisationer eller mångkulturella nätverk (inom civilsamhälle, akademi eller statlig förvaltning)
- Tidigare erfarenhet av projektkoordinering och/eller resultatbaserad övervakning och utvärdering och/eller mobilisering av finansiella medel
- Flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt, med varierande arbetsuppgifter i en internationell miljö
- Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt)
Meriterande i övrigt:
- Tidigare erfarenhet och expertis inom antibiotikaresistensområdet
- Tidigare erfarenhet av utformande av organisationsstrategier och organisationsutveckling
- Tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete, eg. finansieringsansökningar, policyrapporter, eller debattartiklar
- Kunskaper i andra språk, särskilt svenska och spanska
- Arbete/studier i låg- eller medelinkomstland
- Möjlighet att resa i tjänsten
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 1 mars - 31 december 2026. Förlängning kan bli aktuellt. Omfattningen är 50 %. Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sjöblom, enhetschef ReAct, mailto:anna.k.sjoblom@medsci.uu.se
+46739866637
Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2026, UFV-PA 2026/347.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/347". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9721837