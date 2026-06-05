Teamchef till Monitors utvecklingsorganisation i Gävle
Monitor ERP System AB / Chefsjobb / Hudiksvall Visa alla chefsjobb i Hudiksvall
2026-06-05
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, Gävle
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Är du en engagerad ledare som brinner för att bygga starka team och skapa förutsättningar för andra att lyckas? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen
Som Teamchef på Monitor ERP får du en viktig roll i vår utvecklingsorganisation. Du leder ett av våra utvecklingsteam och driver arbetet framåt genom tydlig riktning, effektiva arbetssätt och ett starkt samarbete med andra team. Tillsammans med produktchef och andra teamchefer säkerställer du att vi rör oss i samma riktning och levererar enligt plan.
I din vardag är du en närvarande ledare som stöttar medarbetarna genom coaching, utvecklingssamtal och tydlig kommunikation. Du planerar och prioriterar det dagliga arbetet, skapar struktur och driver förbättringar som stärker teamets leveransförmåga. Du är också involverad i strategiska frågor som roadmap och långsiktig planering, samtidigt som du bidrar operativt i utvecklingsarbetet när det behövs.
Rollen innefattar även ansvar för lönesättning, rekrytering och att skapa goda förutsättningar för teamets utveckling, både som grupp och på individnivå. Du blir en viktig kulturbärare som motiverar och engagerar, och som bygger ett team där samarbete, kvalitet och kundnytta står i fokus.
Om teamet
Du kommer att leda ett utvecklingsteam inom vår utvecklingsorganisation, bestående av roller som Product Manager, Business Analyst, utvecklare och testare. Tillsammans arbetar ni för att skapa stabila, användarvänliga och framtidssäkra lösningar för våra kunder.
Arbetet bedrivs agilt i sprintar som avslutas med regelbundna releaser. Vardagen präglas av samarbete, struktur och ett gemensamt ansvar för leverans och kvalitet.
Vi arbetar nära våra kunder och låter deras behov och feedback vara en naturlig del av utvecklingen. Samtidigt lägger vi stor vikt vid kunskapsdelning, kontinuerliga förbättringar och ett långsiktigt arbetssätt. Vi värdesätter ett öppet klimat där idéer tas tillvara och där alla bidrar till teamets gemensamma utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare som skapar engagemang och bygger starka relationer i ditt team. Du är strukturerad, tydlig i din kommunikation och har ett genuint intresse för både människor och teknik.
För att trivas i rollen bör du känna igen dig i följande:
Erfarenhet av att leda och utveckla team, gärna inom teknik eller systemutveckling
Förmåga att skapa tydlighet, struktur och riktning i teamets arbete
Ett coachande och inkluderande ledarskap som motiverar och utvecklar medarbetare
God kommunikativ förmåga och lätt för att bygga förtroendefulla relationer
Teknisk bakgrund, gärna inom .NET eller liknande, är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser också att du identifierar dig med våra värdeord: jordnära, långsiktig och engagerad.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet – från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information och rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Gävle
Ansökan: Välkommen att skicka in din ansökan senast den 16 augusti. Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer efter sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monitor ERP System AB
(org.nr 556071-3454), https://www.monitorerp.com/sv/
Trädgårdsgatan 7 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Jobbnummer
9950935