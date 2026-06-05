Erfarenfsmiljehemskonsulent till familjehemsverksamhet i Skåne
Bonusfamiljen AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Brinner du för att göra skillnad för barn och unga som behöver ett tryggt hem? Vi söker nu en erfaren familjehemskonsulent som vill ta ett helhetsansvar för våra familjehem i Skåne. Hos oss får du frihet under ansvar, korta beslutsvägar och nära kollegor med hög kompetens.
Om rollen
Som familjehemskonsulent är du familjehemmens närmaste stöd genom hela placeringen. Du handleder, stöttar och följer upp familjehemmen i deras dagliga uppdrag och fungerar som spindeln i nätet mellan familjehem, placerade barn, socialtjänst och övriga aktörer. Du ansvarar för ett antal placeringar och ser till att varje barn får en trygg, stabil och väl dokumenterad vård.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Handleda och stödja familjehem, med regelbundna besök i hemmen
• Följa upp placeringar utifrån barnets behov och uppsatta mål
• Upprätta och uppdatera genomförandeplaner samt skriva löpande dokumentation och månadsrapporter
• Samverka med socialtjänst, skola, BUP, sjukvård och andra myndigheter
• Rekrytera, utreda och utbilda nya familjehem samt skriva familjehemsutredningar
• Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, föreskrifter och verksamhetens kvalitetskrav
• Bidra till verksamhetens utveckling tillsammans med dina kollegor
Resor inom Skåne förekommer i samband med besök hos familjehemmen.
Vi söker dig som har
• Socionomexamen eller annan av arbetsgivaren likvärdig högskoleutbildning
• Flera års erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom familjehemsvård eller social barnavård
• God kännedom om relevant lagstiftning, till exempel SoL och LVU
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort med behörighet B
Meriterande
• Erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård
• Vana vid utredningsarbete och dokumentation enligt BBIC
• Utbildning i evidensbaserade metoder såsom Motiverande samtal (MI), ART, ACRA och TMO
• Erfarenhet av handledning
Vem du är
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, självgående och prestigelös och har ett varmt och professionellt bemötande. Du driver ditt arbete framåt med god struktur, ser helheten kring barnet och behåller lugnet även i komplexa situationer. Du trivs med både eget ansvar och nära samarbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att barn och unga får en bättre uppväxt. Vi erbjuder stor frihet under ansvar, flexibel arbetstid, erfarna och engagerade kollegor samt kontinuerlig kompetensutveckling och extern handledning. Vi är en personlig verksamhet med korta beslutsvägar, där din röst hörs och din kompetens gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Vi är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som är godkänd av IVO. Vi erbjuder kommuner trygga och väl matchade placeringar med ett nära och kvalificerat konsulentstöd kring varje familjehem. Hos oss står alltid barnets bästa, kvalitet och långsiktighet i centrum. Vilken verksamhet tjänsten avser presenteras längre fram i rekryteringsprocessen.
Anställningsvillkor
• Omfattning: [heltid eller deltid, ange procent]
• Anställningsform: [tillsvidareanställning, eventuell provanställning, eller konsultuppdrag]
• Placeringsort: [ange ort i Skåne, till exempel Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad]
• Tillträde: [datum eller enligt överenskommelse]
• Lön: [fast månadslön, eller skriv enligt överenskommelse]Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är [datum]
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta [namn och titel] på [telefon] eller [e-post].
Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret enligt gällande regler om registerkontroll.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
E-post: Freelancerswede@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonusfamiljen AB
(org.nr 559084-5862)
Skanstorget 1 (visa karta
)
411 22 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Kitchen Catering & Events AB Kontakt
Mikael Larsson Freelancerswede@gmail.com Jobbnummer
9950937