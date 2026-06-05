Viltvårdare Assistent Jägare
A.E Gruppen i Nyköping AB / Skogsbrukarjobb / Nyköping Visa alla skogsbrukarjobb i Nyköping
2026-06-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A.E Gruppen i Nyköping AB i Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker 1 person som har jakt & fiske som ett stort intresse. Jägarbevis kan vara bra att ha.
Du bör kunna börja omgående, dock senast inom 1 månad.
De två huvuduppgifterna är att skapa bra förutsättningar för jakt & fiske för funktionsnedsatta med allt vad det innebär samt skyddsjakt på samtliga djur som gör skada.
Övriga uppgifter är att i iordningställa vakkojor/platser, skyddsjakt, foderplatser, arbeten på den lilla gården med lite underhåll t.ex. måla, snickra lite, trädgårdsarbete etc.
Du bör kunna arbeta självständigt och i grupp.
Du kommer att få lite utbildning inom vård av funktionshindrad.
Körkort B är ett krav, kan vara meriterande att kunna köra hjullastare/grävmaskin.
Felfri svenska i tal.
Tjänsten börjar som provanställning eller visstidsanställning.
Tjänstegraden är öppen ca 75%
Skriv gärna med löne anspråk, per timme.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: alex@aegruppen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jakt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A.E Gruppen i Nyköping AB
(org.nr 559279-3474) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmen Jobbnummer
9950934