Projektkoordinator - Malmö
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-10-03
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en flexibel och lyhörd projektkoordinator som kan bidra till ordning, struktur och effektiv framdrift i projekt. Denna roll passar dig som tycker om att hantera många kontaktytor, trivs med att samordna aktiviteter och har en förmåga att se detaljer i både administration och analys.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Som projektkoordinator kommer du att:
Ansvara för administration och koordinering, inklusive mötesplanering, dokumentation och uppföljning.
Genomföra behovs- och användaranalyser, samt kartlägga och ta fram beslutsunderlag.
Utföra informations- och processanalyser för att identifiera nuläge och eventuella flaskhalsar i dokumentflöden eller överlämningsprocesser.
Stödja vid kravställning genom att strukturera mallar och riktlinjer för digital informationsleverans.
Fördela uppgifter och säkerställa att projektgruppernas arbete löper effektivt.
Delta i möten med leverantörer, dokumentera och säkerställa en tydlig kravställning inför upphandlingar.
Obligatoriska kvalifikationer:
Du är strukturerad, noggrann och har en serviceinriktad attityd.
Du har erfarenhet av administration, koordinering eller projektstöd.
Du trivs med att arbeta med analyser och att hantera olika intressenter.
Du är kommunikativ och har lätt för att formulera dig både skriftligt och muntligt.
Du har god IT-vana och gärna erfarenhet av digitala samarbetsverktyg.
Startdatum: 2025-10-01
Slutdatum: 2026-12-31
Ansök senast: 9 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
211 32 MALMÖ Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9539957