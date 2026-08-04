Projektinköpare
Peab Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlstad
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning av jobbet
Har du ett intresse för affärsmannaskap, samarbetsförmåga, känsla för analys och näsa för struktur? Då har vi en utmaning för dig!
Här är din möjlighet att bli en del av Peab som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag där vi behöver förstärka vårt team med en pålitlig projektinköpare till Värmland.
Jobbet som Projektinköpare
Våra byggprojekt jobbar sällan med färdiga handlingar och specifikationer vilket utmanar inköpsfunktionen. Varje uppdrag är unikt utifrån platsens förutsättningar, entreprenadform och produkten vi ska bygga. Det ger stora möjligheter att som projektinköpare påverka upphandlingar av både tjänster och produkter på ett unikt sätt jämfört med traditionellt inköpsarbete. För att lyckas i arbetet behöver man förstå byggprocessen och därmed ser vi gärna någon form av erfarenheter från byggbranschen. Du blir en viktig specialist och kollega i projektteamen där du stöttar linjeverksamheten att uppnå nöjda kunder och ett lönsamt projekt. Du säkerställer att vi bla följer utarbetade processer, skriver lokala avtal och bevakar projektets intressen utifrån inköps perspektiv. Det ställer krav på ett lösningsorienterat arbetssätt, samarbetsförmåga och ett förhållningssätt av ordning och reda.
Du arbetar i projektform nära linjen huvudsakligen Värmland men du ska även kunna stödja projekt inom hela region Mellersta.
Du rapporterar till inköpschefen som är placerad i Örebro. Vi arbetar med löpande tillsättning.
Vid frågor vänligen kontakta tillträdande Inköpschef Seydi Dikmen 072-533 47 62 eller HR Chef Lars Erik Magnusson 072-533 76 45
Ta chansen och bli en del av vår familjära stämning i det stora bolaget med lokal förankring.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 KARLSTAD Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Seydi Dikmen seydi.dikmen@peab.se Jobbnummer
10021999