Projektingenjör
2025-08-08
För kunds räkning söker vi just nu efter en Projektingenjör för ett långsiktigt konsultuppdrag, till en bred och utmanade roll med varierande administrativa arbetsuppgifter för att stötta projekt och byggledning.
Om uppdraget
En av Sveriges största infrastrukturutbyggnader söker nu en projektingenjör för ett uppdrag kopplat till tunnelbanans utbyggnad mellan Akalla och Barkarby. Här får du chansen att arbeta i ett samhällsnyttigt projekt med hög kompetensnivå och stort engagemang, inom en större offentlig organisation (kunden är anonym).
Uppdraget innebär att stötta projekt- och byggledning med administrativa och samordnande uppgifter under produktions skedet av tunnelbaneutbyggnaden.
Detta gäller ett konsultuppdrag med start september och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech Stockholm. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Arbetsuppgifter (urval)
Första granskning och kontering av fakturor i Agresso
Dokumenthantering (bl.a. minnesanteckningar, protokoll, underrättelser, verifikat)
Hålla kontraktsblad uppdaterade
Stöd till byggledning inom:
Uppföljning av entreprenader gällande kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Säkerställa kontrollplaner, uppföljning och dokumentation
Säkerställa mottagande av slutdokumentation
Administration kring besiktningar, leveranser och överlämningar
Underlag för vidarefakturering
Mötesadministration samt dokumentation kopplat till intrångsprocessen
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande roll inom infrastrukturprojekt eller bygg- och anläggningsprojekt - gärna i en offentlig kontext. Du är självgående, strukturerad och trivs i en roll där administration och teknisk dokumentation går hand i hand.
Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som Projektingenjör i en beställarorganisation.
Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet från bygg och installationsprojekt varav ett projekt inkluderat överlämning.
Du har 2 års erfarenhet, eller mer, av arbeten i bygg och installations entreprenad.
Om A-talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. .
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Johanna Nilsson på johanna.nilsson@atalent.se
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9450581