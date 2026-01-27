Projektingenjör - vikariat
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-27
Om uppdraget
Vi söker nu en projektingenjör (konsult) för ett uppdrag hos Trafikverket, Investering Västra regionen, Vägenhet 4 i Göteborg. I rollen som resurskonsult kommer du att ingå i olika vägprojekt där du stöttar projektorganisationen och avlastar i projektingenjörsrelaterade arbetsuppgifter.
Uppdragen bedrivs huvudsakligen i planläggningsskedet, men arbete i andra skeden av investeringsprocessen kan också bli aktuellt beroende på projektens behov.
Om rollenSom projektingenjör arbetar du nära projektledaren och bidrar till planering, samordning och uppföljning av vägprojekt inom Trafikverkets investeringsverksamhet. Rollen är operativ och kräver ett självständigt och strukturerat arbetssätt, där du aktivt stöttar projektets genomförande från tidiga skeden och framåt.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja projektledaren i styrning och uppföljning av projekt avseende tid, kostnad och innehåll
Medverka i framtagande och uppföljning av projektstyrande dokumentation
Arbeta med tidplanering, uppföljning och rapportering
Följa upp projektens ekonomi samt ta fram ekonomiska underlag
Delta i krav-, kvalitets- och riskhantering
Stödja vid framtagande av uppdragsbeskrivningar och förfrågningsunderlag
Utföra administrativt projektstöd, exempelvis mötesprotokoll, systemuppdateringar och rapporter
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom teknik, ekonomi och anläggning alternativt utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
Minst 1 (ett) års erfarenhet inom de senaste 3 (tre) åren av arbete inom väg-/järnvägsprojekt som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektekonom, alternativt motsvarande arbetsroll som Trafikverket bedömer som likvärdig. Resurskonsulten ska ha haft minst 80% sysselsättningsgrad i efterfrågad roll.
Har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med kalkyl, budget, tidsplanering och riskhantering i infrastrukturprojekt genom Trafikverkets administrativa system, såsom C7, Projektportalen, ProjectWise och Exonaut Risk, eller motsvarande system som beställaren bedömer som likvärdiga.
Mycket god erfarenhet av att arbeta i Office-paketet.
Har relevant arbetserfarenhet av projektadministration i infrastrukturprojekt, alternativt annan arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
God svenska i tal och mycket god svenska i skrift.
Körkort för personbil.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas omgående t o m 15 månader från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 6 månader + 6 månader.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 80 - 100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Göteborg. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor i 5 dagar i veckan.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
