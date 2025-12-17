Projekteringsledare
2025-12-17
Vill du bli en del av ett familjärt och modernt företag med ett starkt engagemang för hållbarhet medarbetare och kunder? Är du beredd att axla en viktig och central roll hos ett stabilt och utvecklande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
TENC söker just nu en projekteringsledare till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som projekteringsledare hos TENC kommer du att arbeta som en central länk mellan beställare, projektörer och produktionsledning med att leda och samordna projekteringsarbetet. Du kommer att ha en viktig roll med ansvaret att samla in relevanta krav och sätta upp projektplan, plattformar och struktur enligt TENCs metodik, samt arbete med ekonomisk uppföljning.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet från byggbranschen
Teknisk förståelse för byggteknik och olika teknikområden
Intresse för digitala arbetssätt och god datavana
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en nyfiken och strukturerad lagspelare. Utöver detta är du en initiativrik person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete
TENC erbjuder dig:
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
En spännande resa med möjlighet till utveckling och nya arbetssätt
Ett modernt företag som ligger långt fram gällande hållbarhet vilket är kärnan i företaget
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar TENC med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om TENC:
Vi är TENC, det cirkulära projektledningsbolaget som hjälper långsiktiga fastighetsägare och samhällsbyggare att genomföra hållbara och effektiva projekt.
Ett konsultbolag som erbjuder projektledning med inriktning bostäder och kommersiella fastigheter, från strategi och första skiss till nybyggnation, ombyggnation, demontage och återbruk av delar eller hela byggnader. Ersättning
