Projekteringsledare
2025-09-10
Vi söker en projekteringsledare till mångårigt uppdrag hos Trafikverket med stationering i Uppsala.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsuppgifter
Uppdraget är ett resurskonsultuppdrag gällande projekteringsledare avtal både inom Projekt Uppsala och projekt Knivsta. Konsulten (1 person) kommer arbeta som resursförstärkning i beställarens projektorganisation. Uppdraget genomförs med hjälp av övriga resurser inom projektet i nära samarbete med projektets markförhandlare, projektledare och projekteringsledare, projektingenjörer och specialister.
Programmet berör flertalet ledningar. Flera ledningars placering behöver utredas och projekteras om i nya lägen. Konsultuppdraget består i att projektleda arbetet med att upprätta erforderliga genomförandeavtal för att klargöra ansvarsfördelningen avseende genomförandet av projektering, kostnadsansvar och utförande med berörda ledningshavare. Uppdraget innefattar projektledning av arbetet med att upprätta avtal, genomföra förhandlingar samt ansvara för erforderliga kontakter med ledningshavarna, stötta i projekteringsledningen av projekterande konsult avseende systemhandling, järnvägsplan samt bygghandlingar för ledningsomläggningar samt intern samordning inom och mellan projekten. Konsulten ska också samverka med projektens markförhandlare för att samordna intrånget från ledningsomläggningar med intrånget från järnvägsutbyggnaden.
Konsulten ska vid behov även kunna stötta markförhandlarna i projektet med exempelvis värdering och upprättande av avtal avseende ersättning för tillfälliga skador efter markundersökningar i planeringsskedet. I uppdraget ingår även att i erforderlig omfattning stötta projektets markförhandlare med fastighetsrättsliga bedömningar. I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Arbetsuppgifter/Ansvar
Planera, leda och följa upp arbetet med upprättande av genomförandeavtal för ledningar. Arbetet pågår och vissa avtal avseende planskedet finns upprättade för projekt Uppsala. I Knivsta har viss planering påbörjats av konsulten, men inga avtal finns färdiga. Konsulten ska leda och samordna arbetet med att upprätta resterande avtal avseende planeringsskedet i projekt Uppsala, leda och samordna arbetet med att upprätta genomförandeavtal för produktionsskedet i projekt Uppsala samt leda och samordna arbetet med att upprätta genomförandeavtal i projekt Knivsta för både plan- och produktionsskedet. Inom projektorganisationen finns stöd att tillgå avseende bl.a. tekniska frågor samt tidplanefrågor som erfordras för att kunna genomföra arbetet med ledningssamordningen.
Granska skaderapporter från projekterande konsult avseende tillfälliga skador efter markundersökningar. Beräkna grödskadeersättning och bedöma ersättning på övrig mark samt upprätta överenskommelser för ersättning om skador i samband med markundersökningar.
Bidra till en god arbetsmiljö och en bra intern kommunikation och informationsspridning inom projektet och programmet.
Se till att verksamheten inom ansvarsområdena bedrivs i enlighet med Trafikverkets verksamhetssystem
Krav (OBS, obligatoriska)
1. Examen från högskola/universitet med inriktning samhällsbyggnad, lantmäteri eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet och som beställaren bedömer är likvärdig. 2. Minst 2 års erfarenhet av förhandling och upprättande av genomförandeavtal för ledningar kopplade till stora och komplexa väg- och/eller järnvägsprojekt. 3. Minst 2 års erfarenhet av projektledning och/eller roll med liknande arbetsuppgifter inom samhällsbyggnad. 4. Erfarenhet av upprättande av värdering av tillfälliga skador i samband med markundersökningar. 5. Mycket goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift 6. B-körkort erfordras för uppdraget
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att ha arbetat i ledande roller inom samhällsbyggnad i minst 4 år. Exempelvis som projektledare, projekteringsledare, arbetsledare, chef eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdig
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
