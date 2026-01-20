Projektekonom
2026-01-20
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av ekonomisk styrning inom fastighetsprojekt och trivs i rollen som länken mellan ekonomi och verksamhet? Just nu söker vi en projektekonom med tidigare yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen! Du ska tidigare ha axlat rollen att ansvarat för den ekonomiska styrningen och uppföljningen av fastighetsprojekt. Är det här du så vill vi komma i kontakt med dig omgående.
Vi söker dig som:
tidigare arbetat med ekonomi inom just fastighetsbranschen och förstår de specifika utmaningarna med stora bygg- och fastighetsprojekt.
har stenkoll på kassaflödesplanering och slutkostnadsprognoser. Du ser avvikelser innan de blir problem och agerar proaktivt.
är bekväm med att sitta med på byggmöten, stötta projektledare i budgetfrågor och agera brygga mellan projektet och den centrala ekonomiavdelningen.
trivs att även sköta den löpande bokföringen, momsredovisningen och fakturagranskningen som krävs för att hålla projektet på rätt köl.
säkerställer att alla ekonomiska underlag och dokumentation lever upp till kraven på finansiell transparens och regelefterlevnad.
är van vid att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt, utan att tappa kvaliteten i din rapportering.
I den här rollen får du ett helhetsansvar för den ekonomiska styrningen i fastighetsprojekt. Du upprättar budgetar, sköter periodiseringar, gör analyser och tar fram beslutsunderlag till styrgrupper och projektledare. Du deltar även vid upphandlingar och ser till att projektet följer de finansiella regelverk som gäller för myndigheten. Som konsult hos oss får du tryggheten i en stor organisation med kollektivavtal och förmåner, samtidigt som du får ett spännande och meriterande uppdrag hos en betydelsefull myndighet. Vi finns vid din sida som stöd genom hela din konsultresa.
Det här är ett uppdrag där vi kommer erbjuda en anställning hos oss på Randstad Finance - att ta sig an uppdraget som underleverantör via eget bolag är inte möjligt.
Ansvarsområden
• Ansvarar för ekonomisk styrning, prognos, uppföljning, dokumentation och analys av fastighetsprojektets ekonomi. Detta ska genom att säkerställa efterlevnad av budget, kostnadskontroll och finansiell transparens
• Fungera som en länk mellan projektorganisationen och ekonomiavdelningen
• Upprätta och följa upp projektbudget i samråd med projektledare och projektansvarige
• Säkerställa korrekt slutkostnadsprognos och kassaflödesplanering
• Löpande bokföring, kostnadsuppföljning, periodiseringar och analyser av avvikelser
• Kvalitetssäkring och granskning av fakturor, inköp och ekonomiska underlag
• Ta fram ekonomiska rapporter till projektledare, projektansvarig och styrgrupp
• Momsredovisning inkl uppföljning av detta
• Delta vid upphandlingar och inköp ur ett ekonomiskt perspektiv
• Delta vid byggmöten och projektmöten (Stockholm)
• Bokföring av resor, boende m.m. för projektets medarbetare och tillresande
• Säkerställa regelefterlevnad för för ekonomirapportering i projektet
Passar beskrivningen in på dig? Sök idag - vi intervjuar löpande!Kvalifikationer
Kandidatexamen eller motsvarande inom ekonomi, finans eller fastighetsförvaltning.
Erfarenhet av ekonomisk analys inom fastighetsbranschen.
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av finansiell rapportering.
God förståelse för fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning.
Erfarenhet av att arbeta med budgetering och prognoser.
Förmåga att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt.
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem.
Starka kommunikations- och samarbetsförmågor Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
