Projektcontroller till Stadler i Västerås
2025-09-02
Är du en trygg och analytisk controller med erfarenhet från större projekt? På Stadler i Västerås väntar en central roll där du får kombinera finansiell analys, controlling och partnerskap i projektteamet - sök idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som erfaren controller med bakgrund från större och komplexa projekt får du här möjlighet att ta en central roll i Stadlers verksamhet i Tillberga, Västerås. I rollen som Projektcontroller blir du ekonomisk partner till projektledaren i ett omfattande tågprojekt och ansvarar för att alla finansiella frågor hanteras korrekt och effektivt. Vi söker dig som både har öga för detaljer och förmågan att se helheten, och som tryggt kan utmana, ifrågasätta och bidra med lösningar i en komplex projektmiljö.
Du erbjuds
Hos Stadler får du arbeta i en internationell koncern med stark tillväxt och framtidsfokus, där du blir en viktig del av ett engagerat team. Rollen ger dig möjligheten att påverka projektets utveckling på riktigt och samtidigt utvecklas i en miljö där både din analytiska förmåga och ditt driv kommer till sin rätt. För rätt person finns goda möjligheter att växa vidare inom Stadler.
Dina arbetsuppgifter
Som Projektcontroller kommer du att ansvara för projektets ekonomi i hela dess livscykel. Det innebär bland annat kostnadsuppföljning, framtagning av prognoser och budgetar, samt analys av nyckeltal och risker. Du arbetar tätt ihop med projektledningen och följer upp projektets framdrift utifrån KPI:er, avtalsfrågor och finansiella mål. Arbetet spänner över allt från mer administrativa moment, som faktureringsunderlag och kontakter med bank, till att presentera projektets utveckling för både intern ledning och divisionsledning. Du blir organisatoriskt en del av ekonomiavdelningen och rapporterar till Head of Finance, men din vardag präglas av nära samarbete med projektteamet och ett stort eget ansvar för att driva controllingfrågorna framåt.
• Ansvara för projektets kostnadsuppföljning, budget, prognoser och finansiella rapportering
• Stötta och utmana projektledningen med analyser, KPI:er samt risk- och möjlighetsbedömningar
• Hantera faktureringsunderlag, avtalsfrågor och dokumentera merförsäljning
• Säkerställa att redovisningsregler följs och att finansiell data håller hög kvalitet
• Presentera projektets framdrift och resultat för intern ledning och divisionsledning
• Vara drivande i controllingfrågorna och bidra till att utveckla projektets lönsamhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom redovisning eller motsvarande
• Har 3-5 års arbetslivserfarenhet av projektcontrolling i större och komplexa projektmiljöer
• Har en god förmåga att hantera, analysera och dra slutsatser ur stora datamängder
• Har mycket goda kunskaper i projektstyrning och finansiell uppföljning
• Har mycket goda kunskaper i MS Excel
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Baskunskaper inom avtal och kontraktshantering
• Erfarenhet av internredovisning och dess processer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stadler är en schweizisk tågtillverkare med över 80 års erfarenhet och närvaro i mer än 20 länder. I Sverige är vi cirka 300 anställda och verkar på flera orter, där Tillberga utanför Västerås är navet för våra moderniseringsprojekt. Vi är specialiserade på att förlänga livslängden på tåg - och gör det med både teknisk expertis och hantverksmässig noggrannhet. Varaktighet, arbetstid, etc.
