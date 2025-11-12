Projektcontroller Till Rise
Vill du vara med och bidra till hållbar samhällsutveckling genom ekonomisk analys och projektstyrning?
RISE söker nu en Projektcontroller (PC) till ett uppdrag i Göteborg, en roll där du får kombinera ekonomisk analys, affärsförståelse och nära samarbete med projektledare i spännande forsknings och innovationsprojekt.
Plats: Göteborg (med vissa resor till Stockholm)
Omfattning: Heltid, kontorstider 8-17
Arbetsform: På plats upp till 3 dagar/vecka, övrig tid distansarbete möjligt
Startdatum: Januari 2026
Startdatum: Januari 2026
Uppdragslängd: 6 månader (med möjlighet till förlängning)
Som Projektcontroller hos RISE arbetar du tillsammans med andra controllers och en av våra avdelningar. Ditt huvudsakliga uppdrag är att analysera och följa upp kostnads- och intäktsbudgetar, samt identifiera, analysera och granska eventuella avvikelser mellan utfall och budget kopplat till projekten.
Du fungerar som ett viktigt stöd till projektledare och projektägare genom att ta fram beslutsunderlag, ekonomiska analyser och bidra till ökad ekonomisk förståelse i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du även för:
• Att projekt sätts upp korrekt i affärssystem
• Säkerställande av korrekt ekonomisk rapportering till kunder och finansiärer
• Månatliga vinstavräkningar och hantering av eventuella risker i projekt
• Implementering och efterlevnad av finansiella riktlinjer och rutiner
• Aktivt deltagande i projektrevisioner tillsammans med projektledare, koncernredovisning och controllingteamet
• Arbetet sker i affärssystemet IFS och analyser utförs i Power BI.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller liknande
• Erfarenhet av ekonomistyrning och projektuppföljning
• God systemvana, gärna med erfarenhet av IFS och Power BI
• Stark analytisk förmåga, noggrannhet och kommunikativ styrka
Vi söker dig som är självständig, lösningsorienterad och samarbetsvillig, en person som trivs i en roll med ansvar och som vill bidra till att utveckla effektiva arbetssätt och rutiner.
