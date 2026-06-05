Junior Implementation Specialist - Aimplan
Aimplan AB / Datajobb / Skellefteå Visa alla datajobb i Skellefteå
2026-06-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aimplan AB i Skellefteå
Vill du vara en del av ett engagerat team som bygger framtidens planeringsplattform mitt i hjärtat av Skellefteå?
Aimplan växer och nu vill vi utöka vårt Partner and Customer Success Team med en junior Implementation Specialist. I denna roll arbetar du nära våra konsultpartners och kunder för att hjälpa dem att implementera Aimplan och därigenom utöka Microsoft Power BI med spännande nya funktioner.
Om Aimplan
Vi är ett snabbväxande techbolag med global räckvidd som även uppmärksammas lokalt – senast med en nominering till Årets innovationsföretag på Alvargalan. Idag använder över 100 organisationer i 17 länder våra lösningar för smartare planering och rapportering i Power BI. Nu står vi redo för nästa internationella kliv och söker personer som vill vara med och forma resan.
På Aimplan arbetar vi i ljusa, moderna lokaler centralt i stan, med närhet till allt som gör vardagen lite enklare. Vårt kontor är basen där våra idéer föds. Hos oss betyder personalvård och teamkänsla lika mycket som teknik och innovation.
Om rollen
Som en del av vårt Partner and Customer Success Team blir du en aktiv kraft i hela "Order-to-Success"-processen, från första kontakt till en lyckad, uppskattad lösning. Ditt uppdrag är att hjälpa partners och kunder att skapa Power BI- och Aimplan-lösningar som verkligen gör nytta i vardagen.
Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att stödja partners och kunder i att implementera Aimplan i Power BI. Det innebär att vara aktivt involverad i en ny partners första projekt och att löpande stötta partners och deras kunder för att bygga långsiktiga relationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och leverera dokumentation anpassad efter olika målgrupper.
Genomföra utbildningar och Q&A-sessioner för kunder och partners.
Hantera supportärenden i nära samarbete med utvecklingsteamet.
Leverera konsulttjänster genom att bygga lösningar i Power BI.
Leda uppföljnings- och statusmöten för att säkerställa lyckade implementationsprojekt.
Din bakgrund
Vi tror att du har:
Intresse för analys och ekonomi samt erfarenhet av att arbeta med Microsoft Power BI.
En akademisk utbildning inom t.ex. ekonomi eller systemvetenskap. Gärna nyutexaminerad.
Ett serviceinriktat förhållningssätt.
God kommunikativ förmåga.
Flytande engelska i tal och skrift.
För oss är det viktigast att vi hittar rätt person, någon som är nyfiken och tycker om att ständigt lära sig nytt. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av att utveckla Power BI-modeller, inklusive rapportdesign, DAX, datamodellering och Power Query.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en spännande resa i utvecklingen av ett internationellt mjukvaru-/SaaS-bolag med ambitionen att bli global marknadsledare. I dag är vi ett mindre team som tillsammans löser utmaningar och utforskar nya möjligheter varje dag. Under vår tillväxtresa får du stora möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Skellefteå och vi erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete. Vårt kontor är dock en viktig social mötesplats med uppskattade fikapauser och gemensamma torsdagsluncher.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, pension, försäkringar, sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon, gymkort m.m. Som ett växande startupbolag erbjuder vi även ett personaloptionsprogram som ger dig möjlighet att bli en del av Aimplans fortsatta resa.
Ansökan
Läs mer om tjänsten och om oss på vår hemsida: https://www.aimplan.com/career-junior-implementation-specialist
Skicka CV och personligt brev till work@aimplan.com
. Vid frågor, kontakta Ellen Fransson, ellen.fransson@aimplan.com
. Sista ansökningsdag är 2026-06-21, men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: work@aimplan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aimplan AB
(org.nr 559361-4380), https://www.aimplan.com
Skeppargatan 12A (visa karta
)
931 30 SKELLEFTEÅ Kontakt
Ellen Fransson ellen.fransson@aimplan.com Jobbnummer
9950158