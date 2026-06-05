C-chaufför på heltid sökes till uppdrag i Göteborg!
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vill du arbeta som C-chaufför i Göteborg med varierande arbetsdagar och stort eget ansvar? I denna roll ansvarar du för att förbereda körningar samt transportera material till kunder inom Göteborgsområdet. Arbetet innebär även löpande underhåll, enklare reparationer samt rengöring av fordon och tillhörande utrustning.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team där säkerhet och kvalitet står i fokus. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kl. 07:00–16:00.
Tjänsten är långsiktig och det finns mycket goda möjligheter till övertag och anställning direkt hos kund.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse inför dagens körningar
Transporter och hantering av material
Underhåll och skötsel av fordon och utrustning
Säker hantering enligt gällande rutiner och regelverkKvalifikationer
YKB (meriterande om aktuellt)
ADR tank 2–4
VA 1–2 (spolkunskap)
IDA-kort
B-körkort
C-körkort
Tidigare erfarenhet av lastbilskörning
Tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Du trivs med ett praktiskt arbete och har inga problem med fysiska moment. Vidare har du god samarbetsförmåga, är säkerhetsmedveten och klarar av att arbeta i ett tidvis högt tempo.Övrig information
Detta är en långsiktig tjänst med goda chanser till fast anställning hos kund för rätt person.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Adal Burhan adal.burhan@adecco.se Jobbnummer
9950151