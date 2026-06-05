PTP-psykolog till PTP-programmet Region Sörmland
Region Sörmland / Psykologjobb / Nyköping Visa alla psykologjobb i Nyköping
2026-06-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Region Sörmland, NyköpingPubliceringsdatum2026-06-05Om företaget
Sedan 2016 har Region Sörmland ett uppskattat PTP-program. Du har din huvudplacering och handledare inom en verksamhet och får inblick och kunskap om andra verksamheter genom bl.a. studiebesök och möjlighet till auskultationer. Du deltar tillsammans med andra PTP-psykologer vid introduktionsdag och därefter regelbundna seminarier och föreläsningar samt i en 5 dagar lång utredningsutbildning. Studierektor ansvarar för upplägg och fortlöpande utvärdering av PTP-programmet och finns tillgänglig för diskussioner, råd och stöd.
Region Sörmlands tre huvudorter är Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, med mottagningar även på mindre orter.
Aktuell PTP-plats är placerad vid Psykiatriska mottagningen i Nyköping, ca 1 timmes pendlingsavstånd från Stockholm. Utbildningsdagar för PTP-programmet förläggs till olika orter och du behöver kunna resa till annan ort än din arbetsort för dessa dagar.
Psykiatriska mottagningen i Nyköping är en vuxenpsykiatrisk specialistmottagning med ett brett öppenvårdsuppdrag. Vi arbetar med bedömning, utredning och behandling av vuxna patienter med specialistpsykiatriska vårdbehov. Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet med varierade patientärenden, god handledning och nära kollegialt stöd.Arbetsuppgifter
Tjänstgöringen på ovanstående arbetsplats innebär arbete i tvärprofessionell verksamhet där du som psykolog har en central roll. Utöver individinriktat arbete såsom psykologisk behandling och utredningar, kan även följande moment ingå i tjänstgöringen:
• Konsultativt arbete och i vissa verksamheter handledning till personalgrupper.
• Verksamhets- och metodutvecklingsarbete.
• Stöd, råd och kunskapsförmedling.
• Samverkan med både externa och interna aktörer.
Din kompetens
Vi söker dig som har psykologexamen eller får det under vårterminen 2026. Du ska vara nyfiken på ny kunskap, vilja arbeta aktivt med att utveckla dina yrkeskunskaper och med att utvecklas i din yrkesroll. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt. Då teamarbete utgör en viktig del i samtliga verksamheter ska du även vilja och ha förmåga att arbeta tillsammans med andra. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskap i flera språk är av värde. Vi välkomnar sökanden från olika kulturer och bakgrund. Inom vissa verksamheter krävs B-körkort.
Vi ser gärna att du är intresserad av att i framtiden arbeta inom Region Sörmland och att du har anknytning till närområdet. Regionens STP-studierektor finns som stöd om du har tankar kring specialisering framöver. Denna rekrytering följer regionens kompetensmodell för rekrytering. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, ett år på heltid. Tillträde 2026-09-01, eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Studierektor för PTP-programmet Katarina Georgsson, 072-146 12 49.
HR-specialist Lisa Bohm, 072-146 54 18.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-17.
Fortlöpande rekrytering. Vi kan komma att intervjua under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9950155