Projektcontroller
2025-11-11
Uppdragsbeskrivning
Vi söker projektcontroller för av ett omfattande stadsutvecklingsprojekt med en total kostnad på 5,3 miljarder kronor. Projektet syftar till att bygga en ny stadskärna samtidigt som Trafikverket expanderar Mälarbanan från två till fyra spår, vilka kommer att gå i tunnel genom kommunen.
Den nya stadskärna är ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt som innebär frigörandet av 30 000 kvadratmeter mark, möjliggörande av utvecklingen av en dynamisk urban miljö. Denna plats, benämnd "Nya stadskärnan", kommer att fungera som hjärtat av kommunens utveckling. Projektet inkluderar bostäder, kontor, handel och offentliga utrymmen, vilket skapar en levande och attraktiv stadsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Driva och kvalitetssäkra arbetet med budget och prognos
Ge stöd i kalkylering till projektledare och projektstrateg
Uppföljning och analys av utfall månadsvis för respektive delprojekt
Uppföljning och uppdatering av internkontrollplan
Utveckling av nyckeltal med utgångspunkt i uppföljning
Jobba systematiskt med rutiner och mallar och löpande utveckla dessa
Stödja projektorganisationen i ekonomiska frågor och rutiner.
Samarbeta med projektstrateg och redovisningsekonom kring olika ekonomiska aspekter inom projektet.
Tillsammans med projektstrateg arbeta fram långsiktiga kalkyler och de finansiella förutsättningarna för projektet.
Ansvara för rapportering till projektchef
Utveckla samarbetet med koncerncontroller, bolagsrevisor samt strateg för samhällsbyggnadsprojekt gällande projektcontrolling.
Obligatoriska krav:
Dokumenterad erfarenhet av liknande roller, med minst 10 års erfarenhet inom området.
Kunna leverera självständigt och vara en resurs som inte kräver arbetsledning
Relevant utbildning inom ekonomi, projektledning eller liknande.
Mer än 10 års erfarenhet som investeringscontroller, gärna inom samhällsbyggnad eller liknande stora projekt.
Förmåga att utveckla och följa upp nyckeltal samt leverera kvalitativa analyser.
Vana att arbeta med budget, prognos och kostnadsfördelning i komplexa projektmiljöer.
Erfarenhet av att arbeta med utveckling av rutiner och mallar.
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja med både projektledare och övriga
Analyser och rapportering: Förmåga att skapa och analysera ekonomiska rapporter, samt att utveckla nyckeltal och följa upp mål.
Erfarenhet av arbete i komplexa ekonomisystem och god kunskap om budgetering, prognostisering och kostnadsfördelning.
God samarbetsförmåga och vana att interagera med projektledare samt andra intressenter för att säkerställa att ekonomiska frågor hanteras effektivt.
Utmärkt uppmärksamhet på detaljer och förmåga att arbeta strukturerat även under tidspress.Övrig information
Referensuppdrag: Erfarenheten styrks genom 2 antal referensuppdrag
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
