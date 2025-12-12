Projektcontroller - Eskilstuna
2025-12-12
Fortifikationsverket söker nu Projektcontrollers till Avdelningen för utveckling och verksamhetsstöd.
Avdelningen för utveckling och verksamhetsstöd består av sju enheter och en stab. Avdelningen består av ca 250 medarbetare. Enheternas ansvar är olika typer av specialistfunktioner som har till uppdrag att stötta Fortifikationsverkets medarbetare och bidra till att Fortifikationsverket når sina mål.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Välkommen att läsa mer och söka tjänsten.
Din vardag som Projektcontroller
Projektcontrollern bidrar i avdelningens övergripande arbete för planering, genomförande och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
• Delta i utveckling av myndighetens processer och enhetens arbetsuppgifter
• Följa upp och analysera projekt
• Delta i framtagandet av budget- samt prognosarbetet
• Vara ett stöd till chefer och projektledare i ekonomiska frågor
• Bidra till generell utveckling inom uppföljningsarbetet och interna rutiner

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Fortifikationsverket bedömer likvärdig. Du behöver också ha flera års arbetslivserfarenhet som controller eller liknande roll samt goda kunskaper i ekonomisystem och Excel.
För tjänsten krävs det mycket goda kunskaper i hur man arbetar med att styra och följa upp verksamheten samt god analytisk förmåga. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare har du god datavana och mycket goda kunskaper i framförallt MS Excel samt god administrativ förmåga. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som controller i offentlig verksamhet eller försvarsmaktsrelaterade frågor. Även erfarenhet av arbete med projektuppföljning är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som Projektcontroller på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har lätt för att föra fram sin talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta Stabschef Heikki Virolainen, 010-44 44 737, eller rekryteringskonsult Henrik Granqvist, 070-762 0818. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
