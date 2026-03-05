Projektchef Ombyggnad till Stockholmshem
Gillar du fastigheter, teknik och hållbarhet? Vill du tillhöra ett bolag med 400 fantastiska medarbetare där vi gör varandra, och våra kunders vardag, bättre varje dag? Då kanske du är vår nya projektchef inom ombyggnad.
Stockholmshem har mycket spännande på gång och nu behöver vi stärka upp med en projektchef. Avdelningen Bygg & Teknik ansvarar för Stockholmshems ny- och ombyggnationer, underhållsarbeten och energifrågor. Du blir del av ett kompetent och härligt gäng som hjälper varandra och skrattar mycket tillsammans på jobbet!
Din nästa utmaning?
Stockholmshem söker medarbetare som vill vara med och skapa trygga och hållbara bostadsområden åt våra närmare 60 000 hyresgäster. Vi på Stockholmshem tror på att mångfald skapar en bättre arbetsplats och bättre team och att våra medarbetare vill växa i en kultur där alla är ansvariga för sin egen och bolagets utveckling. Utveckling, omtanke och handlingskraft är våra värdeord som genomsyrar allt vi gör.
I rollen som projektchef har du ett övergripande ansvar för att driva tilldelade ombyggnadsprojekt. Du samordnar och leder planering, projektering och genomförande av ombyggnadsprojekt i hela Stockholmshems fastighetsbestånd. Du leder både interna resurser inom bolaget och externa resurser i form av konsulter och samarbetspartners. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du gillar samarbete och tror på att vi når de bästa resultaten genom att lyssna och ta till vara på varandras olika kompetenser. I nära samarbete med projektsamordnare, tekniska förvaltare, områdeschefer och kundförvaltare arbetar du för att skapa en riktigt bra boendemiljö för våra hyresgäster.
Du kommer utgå från vårt nybyggda kontor i Skärholmens Centrum.
I rollen som Projektchef ingår bland annat att:
- Ansvara för att lämplig organisation tas fram i respektive projekt
- Planera och genomföra projekt med nöjda kunder
- Leda hyresgästdialog vid samråd och hyresgästgodkännande
- Driva projekt i enlighet med gällande kvalitetssystem samt enligt Stockholmshems policys
- Kommunicera och samarbeta med beställare av projekt och andra berörda parter
- Avropa/upphandla varor, byggentreprenader och tjänster till kostnader inom godkänd budget
- Säkerställa att arbetsmiljöansvar, etiska riktlinjer och kärnvärden följs
- Bidra till utveckling av processer, rutiner och metoder för styrning och uppföljning av enhetens projekt.
Vad erbjuder vi?
För att ge dig förutsättningar att lyckas som projektchef får du under din första anställningstid en bra introduktion där du lär dig mer om din roll och om Stockholmshem. Du har hela tiden stöd från din närmaste chef och får löpande coachning och utbildning för att växa både personligt och i din yrkesroll.
Stockholmshem strävar efter att främja en god arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där alla medarbetare känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. Att satsa på friskvård och hälsoarbete är ett sätt för oss att verka för ett hållbart arbetsliv med friskare medarbetare. Vi erbjuder bland annat ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att semesterväxla. https://www.stockholmshem.se/om-oss/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/
kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner.
Vem är du?
Vi tror du är en driven och handlingskraftig ledare som gillar att arbeta mot uppsatta mål. Du organiserar och planerar ditt arbete på ett bra sätt och sporras av att arbeta mot budget. Du ser till helheten, har hyresgästen i fokus och är bra på att bygga team och få människor att jobba mot gemensamma mål. Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, gillar att samarbeta med andra, kommunicerar på ett tydligt sätt och skapar goda relationer såväl internt som externt. Om du dessutom har nära till skratt och tror på att vi genom samarbete gör varandra bättre, då kommer du att trivas hos oss!
Din bakgrund/erfarenhet:
- Civil/högskoleingenjör inom samhällsbyggnad, bygg och anläggning eller motsvarande utbildning/kompetens som vi bedömer som likvärdig
- Minst 7 erfarenhet som projektledare inom husbyggnadsområdet
- Erfarenhet av att leda team
- Goda kunskaper i entreprenadjuridik
- Erfarenhet av ombyggnadsprojekt
Det är meriterande om du även har:
- Erfarenhet av upphandling enligt LOU
- Erfarenhet av att arbeta i kommunalt bolag
- Erfarenhet av hyresgästdialog med samråds- och godkännandeprocess
Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast den 5 april. Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Sundström, chef projektchefer Ombyggnad tel, 08-508 39 587 (semester v.10). Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Malin Flodqvist, HR-partner, tel. 08 508 39 123. Facklig representant för Vision är Johan Sandström, tel. 08-508 39 284.
Om Stockholmshem
Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med 28 000 lägenheter och närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad. Ersättning
