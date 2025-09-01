Projektchef Martinsons
2025-09-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Ett smart och meningsfullt val
Vill du vara med och bygga en grönare framtid? Nu söker vi en affärsmässig och samarbetsorienterad Projektchef till oss på Martinsons.
Din nästa arbetsplats?
En faktor som lockar många nya medarbetare till Martinsons är chansen att få jobba mitt i centrum av träbyggandets utveckling. Tillsammans tar vi tillvara på mer än 90 års erfarenhet av att förädla trä som finns inom företaget, för att utveckla nya, effektivare och smartare sätt att bygga hållbart i trä. På Martinsons drivs vi av ambitionen att genom värdeskapande expertis möjliggöra en grön syn på framtiden. Genom att dela med oss av kunskap skapar vi värden både för oss själva, för våra kunder, för branschen och för samhället i stort. Sedan hösten 2020 är vi på Martinsons en del av Holmen.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som projektchef hos oss kommer du att ha ett övergripande ansvar för vår projektverksamhet. Tillsammans med en projektchefskollega och operativ chef, leder, säkerställer och utvecklar ni våra arbetssätt och vårt erbjudande som hållbara experter inom träbyggnadsprojekt. I rollen kommer du att ha ett personalansvar för fem engagerade och kompetenta projektledare och projekteringsingenjörer. Du ansvarar för den ekonomiska rapporteringen för din grupp på aggregerad nivå.
Rollen innefattar i stora drag att:
• Löpande följa verksamheten i syfte att leda den i riktning mot för verksamheten fastställda mål med tillhörande budget och prognoshantering.
• Säkerställa och utveckla flöden, metoder och arbetssätt enligt processbeskrivningen för verksamheten.
• Planera och fördela resurser samt säkerställa rätt bemanning
• Verka som ett stöd vid kontraktsskrivning och i avtalsjuridiska frågor.
• Vara en trygg ledare, som inspirerar, engagerar och utvecklar verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant högskoleexamen, och med god ledarerfarenhet. Vi ser det som lämpligt om du exempelvis har en högskoleutbildning som byggnadsingenjör, eller likvärdig utbildning. Du är affärsmässig och har en förmåga att skapa resultat och goda samarbeten.
Vi tror att du är en trygg ledare med ett genuint intresse för människor och projektledning. Du har erfarenhet av att leda i förändring och trivs med att kombinera strategi med operativt arbete. Som ledare har du en god förmåga att lyssna in, stötta och inspirera de medarbetare som finns i organisationen. Till din hjälp i ledarrollen finns ett flertal stödfunktioner.
För rollen krävs allmän byggkunskap, kunskap om projekt- och företagsekonomi, entreprenad- och avtalsjuridik, byggproduktionsplanering, entreprenadverksamhet, samt arbetslagstiftning. Utöver detta har du god kännedom om Byggbranschens standardavtal och regelverk. Har du dessutom arbetat i ledande positioner inom entreprenadverksamhet är det meriterande.
Ord från din framtida chef:
Som chef värdesätter jag ett starkt engagemang och ett eget driv att nå våra gemensamma mål. Affärsmässighet och förmågan att leverera resultat är avgörande för den här rollen. Jag har stor tillit till mina medarbetare - du får både mandat och frihet att fatta egna beslut, samtidigt som du har mitt stöd när det behövs. Jag hoppas att du vill vara med och fortsätta stärka Martinsons position som den ledande aktören inom storskaligt träbyggande.Övrig information
Placeringsort: Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person och erbjuder dig därför att arbeta från Umeå, Skellefteå eller Bygdsiljum.
B-Körkort krävs för tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Eftersom rollen innebär ett stort ekonomiskt ansvar, kommer det att bli aktuellt med en bakgrundskontroll inför tillsättning av tjänsten.
Vi tillämpar drogtester som en del av vår rekryteringsprocess, samt kan komma att använda oss av tester i denna rekrytering.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler och lantbrukshallar till höga flerbostadshus och kontorsbyggnader. Verksamheten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med ca 60 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor. Ersättning
