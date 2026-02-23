Projektassistent vid MGeo
Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-02-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Skogen bidrar till människans välbefinnande på många sätt.
För att undvika överanvändning och oönskade ekosystemförändringar behöver skogens multifunktionalitet beaktas. Målsättningen med det tvärvetenskapliga projektet är att kvantifiera och visualisera hur olika adaptiva skötselstrategier kan bidra till klimatlösningar och uppfyllandet av miljömål vid övergång till ett fossilfritt samhälle.
Skogens tid är ett gestaltande kommunikationsprojekt som utforskar hur olika tidsuppfattningar formar vår relation till skogen.
Utgångspunkten är tre tids lager:
- ekonomisk tid - där skogen ses som resurs,
- kretsloppstid -som synliggör ekologiska rytmer och långsam förändring, och
- delad eller relationell tid - som handlar om människans berättelser, traditioner och känslomässiga band till skogen.
Dessa perspektiv kopplas till tre övergripande skogsfunktioner: ekonomiskt värde, biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande. Projektets gestaltning bygger på tre separata ljudberättelser - en för varje tids lager. Projektassistenten kommer att samordna bidrag från ingående forskargrupper och att därigenom ta fram underlag för ljudberättelserna.
Som projektassistent i Skogens Tid kommer du att spela en central roll i att stödja det tvärvetenskapliga teamet i genomförandet av projektets aktiviteter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
- Samordning av forskarbidrag: Insamling, sammanställning och strukturering av material från projektets olika forskningsgrupper, samarbetspartners eller övrig relevant litteratur. Det kan röra sig om vetenskapliga resultat, rapporter och utredningar, eller plats baserade berättelser.
- Samordning och dokumentation inom projektgruppen: koordinera möten, deadlines och material leveranser.
- Bidra till projektets gestaltning: Vara delaktig i hur forskningsinnehållet formas till engagerande berättelser - med möjlighet att bidra till manusutveckling, dramaturgi och kreativa idéer. Praktisk hjälp vid workshops, fältarbete och inspelningar. Kvalifikationer
- Sökande ska ha magisterexamen i naturgeografi och ekosystemvetenskap, eller annan relevant bakgrund
- Genom examensarbete dokumenterad förmåga att sätta samman vetenskaplig kunskap
- Grundläggande kunskaper om skogsekologi, skogens ekonomiska värde, biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande
- Mycket goda kunskaper i att förstå svenska
Övriga meriter:
- En bakgrund både i naturvetenskap och samhällsvetenskap är en merit för att kunna verka i ett tvärvetenskapligt sammanhang.
- Goda kunskaper om skogens ekosystemtjänster, klimatnytta och skogsskötselalternativ
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara arbetsuppgiften.Anställningsvillkor
Detta är en Särskild visstidsanställning (SÄVA 5§ P1 LAS) om tre månader, så snart som möjligt dock senast 1 april 2026. Anställningens omfattning: 70% av heltid.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/418". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga institutionen Kontakt
Anna Maria Jönsson anna_maria.jonsson@nateko.lu.se +46462229410 Jobbnummer
9756582