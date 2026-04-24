Projektassistent till Mgeo
2026-04-24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att arbeta nära projektledningen och bidra till genomförandet av ett internationellt forskningsprojekt (EPIC-SHIFT) som Lunds Universitet koordinerar. Rollen innefattar både administrativa och analytiska uppgifter kopplade till projektets genomförande.
Du stödjer projektets övergripande koordinering inklusive uppföljning av aktiviteter och leveranser, samt arbete med projektets data- och kunskapshantering och dokumentation.
Du stödjer projektets specifika Workpackage/Task gällande intervjuver med svenska och danska jord/vatten-brukare.
Du medverkar i forskningsrelaterade uppgifter så som insamling, sammanställning och analys av data, samt bidrag till rapporter och vetenskapliga texter.
Arbetet sker i nära samarbete med projektets internationella partners och innefattar löpande kommunikation och koordinering inom projektgruppen.
Vid behov kan du även komma att assistera i andra projekt inom hållbara livsmedelssystem.Kvalifikationer
Utbildning: Akademisk examen (M.Sc) inom miljöstudier, livsmedelssystem eller närliggande områden.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av projektarbete inom forsknings- och/eller samverkansprojekt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, svenska och danska.
Erfarenhet av informationssökning, analys och textproduktion.
Förståelse för hållbara livsmedelssystem.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärdisciplinära och internationella miljöer.
Strukturerad och självgående med god planerings- och uppföljningsförmåga.
Övriga meriter
Erfarenhet av arbete i EU-finansierade projekt eller större forskningsprojekt.
Kunskap om datahantering i forskningssammanhang.
Erfarenhet av arbete med frågor som rör alternativa proteiner, nya livsmedel eller livsmedelssystemomställning.
Etablerat nätverk inom jordbruks- och livsmedelssektorn i Sverige och DanmarkAnställningsvillkor
Tidsbegränsad visstidsanställning om 25% heltid under perioden 260601-261231
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
223 62 LUND
Lunds universitet
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366
