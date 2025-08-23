Projektassistent till Mellanskog i Uppsala!
2025-08-23
Vill du vara med och skapa struktur i ett spännande projekt? Vi söker en noggrann och ansvarstagande projektassistent för att hjälpa Mellanskog med administrationen kring återköp av aktier. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Mellanskog finns över större delen av Sverige och är ett fullserviceföretag som erbjuder allt från avverkning, skogsskötsel, skoglig rådgivning och planering till ekonomiska tjänster tillsammans med deras samarbetspartners. De är en kooperation och ägs av 28 000 medlemmar.
Som Projektassistent kommer du att spela en viktig roll i att administrera och strukturera ett aktieåterköpsprojekt. Du kommer att hantera kommunikation med aktieägare, administrera aktieägarlistor och säkerställa att projektet löper smidigt. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikationsförmåga.
Du erbjuds
Vi erbjuder ett flexibelt uppdrag med möjlighet till hemmaarbete samt från kontoret i Science Park. Du får vara en del av ett intressant projekt med goda möjligheter till utveckling. Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas efter dina behov.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär administration av en aktieägarlista, besvara brev och frågor, samt allmän projektadministration.
• Administrera aktieägarlista
• Besvara brev och e-post
• Hantera fysiska utskick till aktieägare
• Besvara frågor via telefon
• Strukturera och administrera projektet
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar heltid på eftergymnasial nivå, med fördel inriktat mot ekonomi eller juridik, med minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då arbetet sker på språket.
• Har god datavana
Det är meriterande om du har
• Kunskap om aktier
Mellanskog söker dig som är kvalitetsmedveten och tar stort ansvar för ditt arbete. Du är självgående och driver ditt abrete framåt. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Mellanskog på deras hemsida
