Projektassistent på deltid till Helios!
2025-08-28
Vill du kickstarta din karriär inom energi och administration? Helios söker en driven och noggrann projektassistent på deltid för att stärka deras team i Uppsala. Här får du möjligheten att utvecklas i en spännande och dynamisk miljö!
OM TJÄNSTEN
Helios Nordic Energy arbetar med att utveckla storskaliga solcellsparker och batterilager runt om i Norden, både för egen förvaltning och till externa investera, där de bland annat driver den största som är i drift i Sverige just nu. Helios har en helhetslösning där de, utöver framställandet och förvaltningen av solcellsparkerna, även ansvarar för markselektering, tillståndsförfarandet, nätanslutningsprocessen samt förprojektering och upphandling. För Helios ligger omställningen mot en hållbar och klimatsmart framtid i fokus och förutom att producera förnybar el arbetar de aktivt för att främja biologisk mångfald i sina parker.
Som Projektassistent hos Helios kommer du stötta projektteamet med administrativa och organisatoriska uppgifter. Du kommer att arbeta nära projektutvecklare och andra specialister för att säkerställa att projekten löper smidigt. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att utveckla dina färdigheter inom området.
Du erbjuds
Vi erbjuder en möjlighet att få praktisk erfarenhet inom projektledning och energisystem. Du kommer att få en gedigen introduktion och handledning i en stöttande arbetsmiljö. Flexibilitet finns gällande arbetstider för att passa dina studier.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att assistera i diverse administrativa uppgifter, hantera dataöverföring och bidra till en smidig projektledning. Noggrannhet och en positiv attityd är nyckeln till framgång i denna roll.
• Överföra data till projektledningsverktyget Monday
• Hantera och uppdatera begreppslistor och förkortningar
• Boka möten och sammanställa förklaringar från olika discipliner
• Administrativa uppgifter som filsortering och organisering
• Gå igenom Eons kapacitetskompass och bedöma projekt
• Assistera i diverse projektstödsfunktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar heltid på eftergymnasial nivå, exempelvis en ingenjörsutbildning (elektroteknik eller energisystem) med minst ett år kvar av dina studier
• Har goda kunskaper inom Office-paketet
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då arbetet sker på båda språken
Vi söker dig som är noggrann och självgående, vidare är du bra på att kommunicera. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
