Projektassistent inom konservering
2025-08-18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett flervetenskapligt bibliotek med omfattande samlingar som har byggts upp sedan universitetet grundades år 1666.
Samlingarna omfattar över tolv hyllmil med handskrifter och tryck inom alla ämnesområden. Som pliktbibliotek har vi ett lagstadgat ansvar att bevara det nationella reservexemplaret enligt gällande pliktlagstiftning - ett uppdrag som är centralt för vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra våra samlingar, bland annat genom digital publicering.
Avdelningen för Bevarande och digitalisering ansvarar bland annat för Universitetsbibliotekets bevarande, samlingsvård och digitisering. Avdelningen har idag ca 20 medarbetare som alla arbetar nära de fysiska samlingarna, bland annat konservatorer, bokbindare, tekniker, digitaliseringssamordnare, fotografer, bibliotekarier och biblioteksassistenter.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Universitetsbiblioteket har nyligen beviljats medel för att tillgängliggöra en stor samling svenska myndighetsaffischer, daterade cirka 1930-2000. Samlingen utgör ett viktigt kulturarvsmaterial och ska bevaras för framtida forskning och användning. Affischerna har under lång tid förvarats rullade och behöver planas ut inför digitalisering och långtidsförvaring. Vi söker nu en noggrann och praktiskt lagd projektassistent med intresse för kulturarvssamlingar och bevarande.
Som projektassistent kommer du att arbeta med praktisk konservering av affischer i varierande storlekar, dock främst i stora format. Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
- Fukta upp och plana hårt rullade affischer
- Bedöma skick och dokumentera arbetsprocessen
- Samarbeta med övriga projektmedarbetare
Du kommer att ingå i ett team med expertis inom bevarande, digitalisering och samlingsförvaltning. Arbetet kommer att utföras på en av våra depåer i Lund, där även medarbetare från andra avdelningar tjänstgör. Du kommer att bli introducerad till konserveringsmetoden av vår ordinarie bevarandepersonal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- En avslutad eller pågående utbildning inom konservering, bokbinderi, grafisk tryckteknik eller motsvarande utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med papper eller andra kulturarvssamlingar
- God förståelse för materialkännedom och särskilt hur cellulosa reagerar vid kontakt med vatten.
- Lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och förmåga att be om hjälp vid behov
- God förståelse för svenska i tal och skrift
Krav för anställningen är:
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och den sökandes erfarenhet och kompetens. Vi ser att du har följande egenskaper/förmågor:
- God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
- Hög personlig mognad
- God samarbets- och kommunikationsförmåga
- God fysik, då arbetet innebär hantering av stora objekt och tunga lyft
- Ett försiktigt handlag och förståelse för skört material
Meriterande för anställningen är:
Det är en fördel om du har:
- Erfarenhet om bevarandeprinciper inom arkiv, bibliotek eller museum
- B-körkort till manuell växel
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under ett år på 40 %. Startdatum den 20 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till tisdagar och torsdagar på en av våra depåer i Lund. Arbetet är periodvis fysiskt krävande med lyft och flytt av tungt material.
Vi räknar med att hålla intervjuer i vecka 40.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. I den här rekryteringen har vi tagit bort det personliga brevet. Istället ansöker du genom att bifoga ett tydligt CV som beskriver dina meriter för tjänsten samt genom att besvara ett antal urvalsfrågor kopplade till anställningen. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
