2025-10-22
Centrum för hälsa och hållbarhet (CHS) vid KBH är ett transdisciplinärt forskningscentrum som samskapar och implementerar kunskap för att navigera komplexa hälso- och hållbarhetsutmaningar.
Förutom forskning, bedriver CHS också utbildning av studenter på grund och avancerad nivå, liksom utveckling av innovativa metoder och innovationer. Vi söker nu en projektassistent till ett av våra samskapande projekt.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med forskare vid UUniCORN Co-creation Lab, som för närvarande organiseras under KBH, i ett projekt som handlar om kommunalt hållbarhetsarbete. Din främsta uppgift blir att göra en inventering av och analysera befintliga mål- och policydokument inom detta område. Du kommer också att assistera inför workshops och möten, samt delta i de övergripande diskussionerna inom projektet.
Du rapporterar till forskningsledaren för labbet samt till föreståndaren. Det finns goda möjligheter att i samarbete med den interna arbetsgruppen och våra samhällspartners påverka din roll inom projektet.Kvalifikationer
Du har en masterexamen inom hälsa och hållbarhet eller har motsvarande akademiska meriter inom ett närliggande relevant ämnesområde, och har erfarenhet av att arbeta transdisciplinärt. Du är insatt i aktuell forskning och aktuella praktiker vad gäller dagens lokala, nationella och globala hållbarhetsutmaningar. Eftersom vi arbetar i en internationell miljö måste du ha mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Som person har du god organisatorisk och analytisk förmåga, är kommunikativ, initiativrik, utåtriktad och driven och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från arbete inom universitetsvärlden är önskvärt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 2,5 månad. Omfattningen är heltid. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av Eva Friman, e-post eva.friman@uu.se
, telefon 070-167 91 74.
Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2025, UFV-PA 2025/3177.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
