Projektassistent
2025-08-12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper)
vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.
Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och samverkan relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i den svenska kustzonen samt i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en forskarutbildning inom det marina området.
Arbetsuppgifter
Du förväntas utveckla en maskininlärningsmodell för övervakning av makroplankton baserat på filmmaterial från företaget OX2.
Arbetet omfattar:
• Förbehandling av filmmaterial
• Utveckling och testning av en maskininlärningsmodell för minst en art
• Publicering av modellen på Zenodo
• Maskin-baserad analys av hela filmmaterialet och efterbehandling av modellresultatet för att extrahera följande variabler: Antal arter per tidsenhet och mellan platser, Artsammansättning över tid och mellan platser, Abundans (antal individer per art, MaxN, storleksfördelning), Möjliga beteendevariabler, t.ex. artsammansättning eller storleksfördelning över tid och mellan platser
• Dokumentation av det analytiska arbetsflödet
• Kort rapport som sammanfattar ovanstående punkter
Du förväntas även delta i regelbundna online-möten (varannan vecka), där resultat presenteras och arbetet planeras kontinuerligt.
Kvalifikationer
Du som söker måste ha en masterexamen i biologi eller liknande utbildning med bakgrund inom artificiell intelligens och marin naturvårdsbiologi. Du måste vara verksam inom området och ha kunskap om den lokala bottenfaunan. Du bör även ha gedigen erfarenhet av att arbeta med maskininlärning och bildanalysmetoder.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 8 veckor med en omfattning på 100% med placering tills vidare vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborg. Tillträde för anställningen är snarast möjligt. Arbetet ingår i projektet DTO-bioflow projekt (https://dto-bioflow.eu).
Tillsättningsförfarande
De högst rankade kandidaterna kommer kallas till en digital eller fysisk intervju.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Matthias Obst, matthias.obst@marine.gu.se
, 076 6183827
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Sofie Emanuelsson, sofie.emanuelsson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
• Ett personligt brev (max 0.5 - 1 sida) med kandidatens motivering till ansökan och beskrivning av hur kandidaten uppfyller kriterierna för tjänsten
• Ett CV med publikationslista
• En kopia av relevanta akademiska kvalifikationer (t.ex. MSc diplom)
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-08-31
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
