Projektadministratör till Eslöv
2026-01-09
Vi söker nu för kunds räkning en strukturerad och flexibel administratör. Här kommer du spela en central roll för att allt på arbetsplatsen ska flyta på. Passa på att söka denna möjlighet redan idag, då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som projektadministratör kommer du att vara en nyckelperson i den dagliga driften och bidra till effektiva arbetsflöden i verksamheten. Rollen innebär en bredd av uppgifter som innefattar allt från arbetsmiljörapportering, administrativt stöd till projektledare samt ansvar för kontorets tillhörande bilar. Detta är en bred och varierande roll där ingen dag är den andra lik, vilket kräver struktur och förmåga att kunna prioritera. Då en stor del av dina arbetsuppgifter kommer innebära stöttning till medarbetare behöver du ha ett tydligt servicetänk och trivas med att hjälpa andra. Du kommer arbeta i nära samarbete med etableringens verksamhetskoordinator och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.
Här får du möjligheten till en varierad och viktig roll i ett förändringsskede, där du ges utrymme att växa med ansvaret. Du blir en del av en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt.
Arbetet utförs på plats från kontoret i Eslöv. Då kollektivtrafiken till arbetsplatsen är begränsad behöver du ha tillgång till egen bil.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som administratör innebär att du kommer att hantera en bredd av administrativa uppgifter som är avgörande för verksamhetens effektivitet och säkerhet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Stort fokus på att hantera och följa upp ärenden i rapporteringssystem för riskobservationer där du ansvarar för att ärenden följs upp, åtgärdas och stängs.
• Samarbeta med projektledare och övrig personal för att ta fram statistik och säkerställa god arbetsmiljö.
• Ansvara för företagets fordon inklusive service, besiktning och skadehantering samt stötta personalen i dessa frågor.
• Hjälpa till med inköp och vara behjälplig kring att ta emot gods och paket.
• Stötta personal med tillståndshantering från myndigheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare har arbetat i en administrativ och koordinerande roll och därmed har god förmåga att prioritera.
• Besitter god systemkunskap och därmed snabbt kommer in i nya system.
• Har ett tydligt intresse för arbetsmiljöfrågor
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i rapporteringssystemet IA.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! I denna rekryteringsprocess kommer du även behöva genomgå och avklara säkerhetsklassning, vilket innefattar bland annat registerkontroll och säkerhetsintervju.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
