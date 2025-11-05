Projektadministratör till Cytiva
Qrios AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-11-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qrios AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Nu söker vi en engagerad Projektadministratör till ett spännande uppdrag hos vår partner Cytiva i Uppsala. Uppdraget är det inledande konsultuppdraget hos QRIOS Life Science, med önskad start innan årsskiftet.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att utvecklas snabbt och bygga erfarenhet i en dynamisk och global projektmiljö. Uppdraget sker på plats (on-site) i Uppsala och omfattar heltid.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som Projektadministratör blir du en viktig del av Manufacturing Science and Technology (MSAT)-teamet på Cytiva, som driver förändringsprojekt inom produktion - till exempel vid introduktion av nya produkter, förbättring av produktionsprocesser och fabriksöverflyttningar.
Du kommer bland annat att:
• Stötta projektledare med finansiell planering, uppföljning och resursplanering
• Medverka i det dagliga uppföljningsarbetet, inklusive tidplaner och mötesförberedelser
• Hantera access i Cytivas dokumentationssystem (PLM/Magic)
• Uppdatera arbetsinstruktioner och andra styrande dokument
• Skriva beslutsprotokoll och bistå vid workshops eller andra projektaktiviteter
• Vara flexibel och öppen för att ta dig an nya administrativa uppgifter i takt med att projekten utvecklas
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där ordning, servicekänsla och noggrannhet står i centrum. Du gillar att skapa struktur i komplexa projektmiljöer och uppskattar variation i arbetsuppgifterna.
Du har:
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom projektorganisation
• Projekterfarenhet med teknisk eller R&D-inriktning
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem inom Life Science eller annan reglerad verksamhet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, samt god vana vid Office-paketet och SharePoint
Det är meriterande om du dessutom har:
• Arbetat inom GMP eller annan reglerad verksamhet
• Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning
• Erfarenhet av Cytivas system (Veeva, Magic)
• Tidigare arbetat på Cytiva eller i en global miljö med olika kulturer
Du är serviceinriktad, strukturerad och samarbetsorienterad, med ett gott öga för detaljer. Du tar egna initiativ och trivs i en dynamisk miljö där arbetsuppgifter kan förändras snabbt.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.qrios.se. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/ Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB Kontakt
Hanna Peterson hanna.peterson@qrios.se 072-076 72 73 Jobbnummer
9590893