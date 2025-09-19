Projektadministratör för evenemang
Riksdagsförvaltningen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad projektadministratör till evenemangsgruppen på enheten besök, utbildning och evenemang.
Enheten är en del av Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Kommunikationsavdelningen informerar och sprider kunskap om riksdagens arbete och beslut.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Evenemangsgruppen genomför årligen ett antal evenemang, som till exempel riksmötets öppnande, talmansmiddagar och interna personalevenemang. Som projektadministratör arbetar du med administrativa uppgifter inför, under och efter de olika evenemangen.
Du ansvarar för att sätta upp alla evenemang i evenemangssystemet Delegia Meeting System och för att administrera allt som rör gästerna. Detta innebär bland annat att föreslå relevanta gäster, samla in adresser och administrera gästernas svar. Arbetet utförs i Excel och evenemangssystemet.
Du stöttar också evenemangsprojektledarna i fråga om att planera och genomföra evenemang. Det kan exempelvis handla om att korrekturläsa underlag, ha kontakt med underleverantörer samt diarieföra och arkivera handlingar. Arbetet kräver att du är lyhörd och har en nära dialog med evenemangsprojektledare och övrig verksamhet.
Vi utvecklar ständigt våra arbetsformer och rutiner, och du kommer att delta i arbetet med att förbättra och effektivisera arbetssätten i evenemangsgruppen tillsammans med övriga kollegor. Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma, som att ta emot besök och genomföra visningar av Riksdagshuset.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar systematiskt och noggrant, är strukturerad, har öga för detaljer och levererar resultat utifrån överenskommelser och administrativa rutiner. Du trivs i olika sociala sammanhang, kan hålla en hög servicenivå och har ett professionellt bemötande vid genomförandet av våra evenemang.
Att arbeta i grupp och bygga nätverk faller sig naturligt för dig, och du tycker om att hålla ett tidvis högt arbetstempo. Du är intresserad av samhällsfrågor och svensk offentlig förvaltning. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Du har avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande samt ett par års erfarenhet av arbete med administration av liknande uppgifter, gärna vid en myndighet. Du ska också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Dessutom krävs att du är mycket van att arbeta i olika it-system och har goda kunskaper i Officepaketet samt mycket goda kunskaper av listarbete i Excel.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i systemet Delegia Meeting System. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att planera, förbereda och genomföra evenemang.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 5 oktober 2025.
Referensnummer: 98-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
• Sabine Dubreuil, enhetschef, 08-786 58 79
• Karin Kroon, HR-strateg, 08-786 52 83
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9516437