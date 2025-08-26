Projektadministratör
2025-08-26
Exempel på arbetsuppgifter
Säkerställa ett stabilt arbetsflöde för projektets administration.
Ärende- och dokumenthantering: planering, mappstruktur, diarieföring och arkivering i projektets system (t.ex. Avima, EDIT). Hantera begäran om allmänna handlingar.
Mötesstöd: boka möten, ta fram mötesplan, föra protokoll vid möten/workshops, distribuera och arkivera beslut/åtgärder.
Dokumentloggar och styrande dokument: leda/koordinera projektets interna kvalitetsforum (Q-forum) för rutiner och processer.
Resestöd: boka resor och hantera tillhörande administrativa flöden.
Beställningar: IT-beställningar, kontorsmaterial, hantera distributionslistor och gruppbrevlådor (t.ex. via Omada).
Ekonomiadministration: ta emot och kontera fakturor (första granskning) i Agresso.
Konsultflöden: bistå vid anskaffning/avslut av konsultuppdrag.
On-/offboarding av projektmedlemmar (materiel och behörigheter), inkl. BETSY (tillträden).
Intern kommunikation: sprida verksamhetens information i projektet; bidra i administratörsnätverk.
Leverera enligt överenskomna mallar och filformat.
Detta gäller ett konsultuppdrag på heltid (40 h/vecka). Du blir anställd hos A-Talent Tech och arbetar ute hos vår kund i Stockholm (hybrid enligt överenskommelse). Start enligt överenskommelse (Q3 2025) och uppdraget löper långsiktigt. Vi erbjuder tillsvidareanställning med 6 mån provanställning, kollektivavtal, tjänstepension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna. Vi är en del av A-Talent Group.
Frågor? Kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
