Projektadministratör
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-23
Letar du efter ett nytt spännande uppdrag? Vi söker dig som är redo att ta dig an nästa utmaning i form av en klassisk "spindeln i nätet" roll! Den här tjänsten är din chans att vässa dina administrativa kunskaper och få vara med och driva olika delar av projekt från start till slut. Rollen passar sig som har god erfarenhet av service och har skinn på näsan. Sök redan idag - vi går igenom urvalet löpande!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är administratörsroll i ett infrastrukturprojekt under ombyggnad. Rollen kommer innefatta administration. Den kommer också att innefatta framtagande av strukturerade rutiner för att reglera olika arbetssätt. Samarbeten med andra funktioner inom projektet kommer att vara omfattande och du kommer arbeta tillsammans med ett team inom projektledningen där det finns hög kompetens inom en rad olika områden som du kommer vara med och samordna.
Uppdraget är inplacerat i säkerhetsklass och för detta krävs godkänd säkerhetsprövning. Arbetsplatsen finns med omnejd kring Stockholm och tjänsten passar dig som trivs med att skapa relationer och lever för service!
Konsultuppdraget förväntas sträcka sig över ungefär ett års tid.
Du erbjuds
• Ett meriterande arbete inom administration
• En möjlighet att förvärva erfarenhet inom projektarbete
• Ett spännande uppdrag på en viktig arbetsplats
Dina arbetsuppgifter
• Boka in personal och följa upp på anmälningar.
• Göra avstämningar mot tillträdeslistor.
• Kvittera, lämna ut och ta in dokumentation, passerkort och nycklar.
• Administrera mail och telefon.
• Se till att olika regleringar och instruktioner tas fram och följs.
VI SÖKER DIG SOM
• Kommunicerar professionellt på svenska i tal och skrift
• Har gedigen erfarenhet från administrativt arbete
• Har en god struktur i ditt arbetssätt samt ett öga för detaljer
• Har hög integritet, men är serviceinriktad
• Har goda kunskaper i Excel
• Har en bakgrundskontroll utan anmärkningar.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete inom infrastrukturprojekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lugn och stresstålig
• Orädd
• Relationsskapande
• Serviceinriktad men samtidigt ha hög integritet
• Trygg i dig själv
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
