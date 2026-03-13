Projekt- och utredningsingenjör
Vill du vara med och göra den gröna omställningen möjlig? Vi söker nu en projekt- och utredningsingenjör med inriktning mot elkraft till Skellefteå eller Norsjö. Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som projekt- och utredningsingenjör arbetar du med tekniska utredningar och kravställning inom din teknikdomän med fokus på elkraft kopplat till vår vind- och vattenkraftsverksamhet. Rollen är viktig för att säkerställa att våra anläggningar uppfyller tekniska krav, standarder och kvalitetsnivåer, både idag och i framtiden.
Du bemannar projekt som teknisk kravställare och följer upp utförande genom exempelvis teknisk granskning, besiktningar samt deltagande vid FAT och SAT. En viktig del av arbetet är också att vara ett tekniskt stöd till drift- och underhållsorganisationen genom statusbedömningar och underlag till underhållsplaner.
I rollen ingår att ta fram tekniska anvisningar, bidra till kalkyler och förstudier inför investeringar samt ta fram tekniska underlag och prioriteringar för åtgärder i anläggningarna. Du arbetar även med analyser och utredningar där erfarenheter och lärdomar omsätts till nya arbetssätt, metoder och lösningsförslag.
Arbetet innebär många kontaktytor där du samverkar med projektledare, anläggningsingenjörer, drift- och underhållsorganisation samt entreprenörer och leverantörer. Du håller dig även uppdaterad kring utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning, exempelvis kring FoU-satsningar och förändrade externa krav.
Du blir en del av gruppen KPT Kraftsystem kraftproduktion Teknik. Gruppen består av specialister och seniora ingenjörer inom flera teknikområden kopplade till våra kraftanläggningar. Tillsammans arbetar vi långsiktigt för att säkra driften och utveckla tekniken i våra anläggningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med stationering i Skellefteå eller Norsjö. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Resor till våra anläggningar förekommer i tjänsten och kan ibland innebära övernattningar.
Intresserad
För att trivas i rollen tror vi att du arbetar strukturerat och planerar dina uppdrag från början till slut. Du bryter ner arbetsuppgifter i tydliga steg och skapar realistiska tidsramar i ditt arbete. Rollen innebär många samarbeten och därför är det viktigt att du har ett arbetssätt där du samverkar väl med kollegor, entreprenörer och andra funktioner i verksamheten.
Du har en stark teknisk problemlösningsförmåga och kan analysera komplexa frågor för att hitta hållbara lösningar. Samtidigt är du noggrann och agerar med integritet i ditt arbete, särskilt när det gäller att säkerställa att krav, riktlinjer och tekniska standarder följs.
Vi tror också att du bidrar till ett öppet och transparent arbetssätt där du lyfter risker, avvikelser och tekniska utmaningar i tid så att vi tillsammans kan hitta de bästa lösningarna.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning alternativt mångårig arbetslivserfarenhet relevant för aktuell teknikdomän och roll.
• Flerårig erfarenhet av tekniskt arbete inom elkraft, energi, industri, automation eller annat närliggande teknikområde.
• Körkort B
Meriterande
• ESA
• Erfarenhet som projektör eller konstruktör inom Elkraft
• Erfarenheter inom vindkraft/vattenkraft och kunskaper om de ingående kraftsystemkomponenterna.
• Erfarenheter inom elnätskomponenter tex transformatorer, ställverk, reläskydd, PLC- och scadasystem m.m
• Ritningsarbete i Autocad/Elprocad
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra cirka 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig - och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor
Annéa Nestrell, gruppchef, 070-757 79 09
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
