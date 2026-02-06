Projekledare
Aiab energy AB / Civilingenjörsjobb / Timrå Visa alla civilingenjörsjobb i Timrå
2026-02-06
Projektledare - med starkt kundfokus och ansvar för entreprenad
Vill du leda installationsprojekt från offert till överlämning och samtidigt vara den som håller ihop kunddialog, entreprenad och leverans? Vi söker en Projektledare som trivs i gränslandet mellan teknik, kundrelationer och affär samt skapar trygghet genom tydlig kommunikation och professionellt genomförda entreprenader.
I rollen ansvarar du för helheten i våra projekt och är den som säkerställer att allt följer avtal, tidplan, ekonomi och kvalitet. Du är navet i entreprenaden och håller samman kontakterna mellan kunder, byggherrar, platschefer, montörer och underentreprenörer. Genom en nära och löpande dialog med kunden skapar du förtroende, förstår behov och driver projektet framåt på ett välorganiserat och transparent sätt.
Arbetet innebär att du leder både planering, budget och prognoser samt följer upp projektens framdrift. Du hanterar även förändringar, avvikelser och ÄTA-arbeten och ser till att alla parter är informerade och delaktiga genom projektets olika skeden. I tidiga faser bidrar du till kalkyl, anbud och tekniska lösningar och du arbetar systematiskt med arbetsmiljö enligt lagstiftning och Installationsavtalet. Rollen passar dig som vill ha ett brett entreprenadansvar med mycket extern kontakt och som uppskattar att ha en tydlig helhetsbild av projektets alla delar.
Vi söker en projektledare med kombinationen av teknisk förståelse, affärsmässighet och stark relationsförmåga. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av projekt- eller entreprenadledning inom installation, bygg eller tekniska tjänster
• Examen från eftergymnasial utbildning eller motsvarande i form av arbetslivserfarenhet
• God kunskap om entreprenadformer, avtal och projektekonomi
• Mycket god förmåga att kommunicera och bygga relationer med kunder
• Förmåga att samordna olika aktörer och driva projekt mot gemensamma mål
• B körkort och flytande svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har teknisk utbildning inom el, installation eller bygg, erfarenhet från service- eller entreprenadprojekt med många aktörer samt vana vid affärssystem, projektverktyg eller digital dokumentation.
Dina personliga egenskaper visar att du är tydlig, trygg och förtroendeingivande i både kund- och produktionsmiljö. Du arbetar strukturerat och noggrant men är samtidigt pragmatisk när situationen kräver det. Du är lösningsorienterad, van vid att hantera många parallella kontakter och prestigelös i ditt sätt att samarbeta, något som är extra viktigt i en organisation av vår storlek, där vi stöttar varandra för att lyckas tillsammans.
Som arbetsgivare erbjuder vi en trygg och utvecklande arbetsplats med kollektivavtal enligt Installatörsföretagens tjänstemannaavtal, tjänstepension (ITP) och försäkringar. Du får goda möjligheter till professionell utveckling genom utbildningar, certifieringar och kompetenshöjande insatser samt stor chans att påverka både dina projekt och våra arbetssätt. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvårdstimme och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och trivsel. Inom kort flyttar vi till nya och fräscha lokaler. Hos oss blir du en del av en organisation med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och en kultur där vi värdesätter ansvarstagande, initiativförmåga och långsiktighet.
Om du tycker detta låter intressant, men skulle vilja veta lite mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Projekt och Servicechef och rekryterande chef Håkan Tjernberg på tel: 070-224 62 98. Och tycker du att detta låter som ditt nästa jobb tar vi enbart emot din ansökan via mejl till maria.nordin@aiab.se
senast på sista ansökningsdagen den 8 mars, 2026.
Aiab energy AB är en komplett leverantör av strömförsörjningsutrustning inom området reservkraft, avbrottsfri kraft och DC-system. Sedan 1970 har Aiab sett till att företag och samhällskritiska verksamheter alltid har pålitliga och skräddarsydda reservkraftverk och totallösningar av strömförsörjning. Företaget utför i egen regi projektering, konstruktion, tillverkning, installation, driftsättning och utbildning samt service och underhåll. Bolaget ägs till största del av Koncentra Group AB som är en privatägd industrigrupp med fokus på långsiktiga investeringar. Läs mer på www.aiab.se
och www.koncentra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab Energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
CHRO
Maria Nordin maria.nordin@aiab.se 070-2803277 Jobbnummer
9729121